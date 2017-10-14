Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

ЦСКА переиграл "Краснодар" в молодежном чемпионате

Молодежная команда ЦСКА обыграла соперников из "Краснодара" в выездном матче 13-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство. 13 тур

"Краснодар" - ЦСКА - 0:2

Голы: Анисимов, 53

"Краснодар": Сафонов, Бородин, Насонкин (Ивашин, 64), Бочко, Черников, Голубев, Уткин, Текучёв (Байрамян, 58), Халназаров, Сулейманов, Сергеев (Григорян, 62)

ЦСКА: Кырнац, Козлов, Волков, Маклаков, Матвийчук, Мацхарашвили, Анисимов, Леонов, Пухов, Тикнизян, Меренчуков (Рубенис, 68)

Предупреждения: Черников, 13, Мацхарашвили, 29, Маклаков, 39.
Теги: ЦСКА Краснодар
Сегодня, 13:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.