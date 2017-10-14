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СМИ: "Милан" провел переговоры с главным тренером сборной Швейцарии

"Милан" провел переговоры с тренером Владимиром Петковичем, который сейчас возглавляет сборную Швейцарии, информирует Football Italia.

Директор "Милана" Массимилиано Мирабелли встретился с Петковичем в Лиссабоне, когда швейцарцы играли с Португалией в квалификации ЧМ-2018.

"Мирабелли встретился с Петковичем в Португалии. Было бы странно присылать частный самолет в Лиссабон за Рикардо Родригесом и Андре Силвой", - рассказал бывший директор "Наполи" Пьерпаоло Марино.
Теги: Милан
Сегодня, 14:31
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