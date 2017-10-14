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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анонс 18-го тура ФНЛ
Анонс 18-го тура ФНЛ
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Дмитрий Свищев: призывы США наказать Россию за допинг связаны с непопаданием их сборной на ЧМ-2018 (1)
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"Оренбург" на выезде одолел "Сибирь"
В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Сибирь" дома уступила "Оренбургу".
ФНЛ. 18 тур
"Сибирь" - "Оренбург" - 0:1
Голы: Мамтов, 67
"Сибирь": Цыган, Полюткин, Мищенко, Аравин, Ларенц, Макаренко, Чеботару, Дудолев (Магаль, 46), Азаров, Житнев, Дегтярёв
"Оренбург": Руденко, Удалый, Ойеволе, Малых, Андреев, Бегич, Чиркин, Попов, Попович, Парняков (Ефремов, 62), Делькин
Предупреждения: Попович, 25, Аравин, 55
ФНЛ. 18 тур
"Сибирь" - "Оренбург" - 0:1
Голы: Мамтов, 67
"Сибирь": Цыган, Полюткин, Мищенко, Аравин, Ларенц, Макаренко, Чеботару, Дудолев (Магаль, 46), Азаров, Житнев, Дегтярёв
"Оренбург": Руденко, Удалый, Ойеволе, Малых, Андреев, Бегич, Чиркин, Попов, Попович, Парняков (Ефремов, 62), Делькин
Предупреждения: Попович, 25, Аравин, 55
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