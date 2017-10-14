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"Оренбург" на выезде одолел "Сибирь"

В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Сибирь" дома уступила "Оренбургу".

ФНЛ. 18 тур

"Сибирь" - "Оренбург" - 0:1

Голы: Мамтов, 67

"Сибирь": Цыган, Полюткин, Мищенко, Аравин, Ларенц, Макаренко, Чеботару, Дудолев (Магаль, 46), Азаров, Житнев, Дегтярёв

"Оренбург": Руденко, Удалый, Ойеволе, Малых, Андреев, Бегич, Чиркин, Попов, Попович, Парняков (Ефремов, 62), Делькин

Предупреждения: Попович, 25, Аравин, 55
Теги: Оренбург Сибирь
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