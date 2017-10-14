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"Томь" с минимальным счетом переиграла "Факел"

В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Факел" в гостях проиграл "Томи".

ФНЛ. 18 тур

"Томь" - "Факел" - 1:0

Голы: Пульич, 32

"Томь": Шафинский, Иванов, Зуйков, Пульич, Микуцкис, Деобальд, Гвинейский, Померко, Войдель, Сасин, Саная

"Факел": Фёдоров, Мустафин (Шарифи, 46), Осипенко, Хайманов, Лукьянов, Амбарцумян, Каюмов, Ушаков (Семёнов, 46), Молодцов, Мичуренков, Сердюк

Предупреждения: Осипенко, 18.
Теги: Томь Факел
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