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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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15:09
Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались
Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались
11:24
Владимир Быстров: если "Краснодар" считает, что им будет легко обыграть ЦСКА, то они сильно ошибаются (3)
Владимир Быстров: если "Краснодар" считает, что им будет легко обыграть ЦСКА, то они сильно ошибаются (3)
11:05
Анонс 18-го тура ФНЛ
Анонс 18-го тура ФНЛ
01:40
Дмитрий Свищев: призывы США наказать Россию за допинг связаны с непопаданием их сборной на ЧМ-2018 (1)
Дмитрий Свищев: призывы США наказать Россию за допинг связаны с непопаданием их сборной на ЧМ-2018 (1)
"Томь" с минимальным счетом переиграла "Факел"
В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Факел" в гостях проиграл "Томи".
ФНЛ. 18 тур
"Томь" - "Факел" - 1:0
Голы: Пульич, 32
"Томь": Шафинский, Иванов, Зуйков, Пульич, Микуцкис, Деобальд, Гвинейский, Померко, Войдель, Сасин, Саная
"Факел": Фёдоров, Мустафин (Шарифи, 46), Осипенко, Хайманов, Лукьянов, Амбарцумян, Каюмов, Ушаков (Семёнов, 46), Молодцов, Мичуренков, Сердюк
Предупреждения: Осипенко, 18.
ФНЛ. 18 тур
"Томь" - "Факел" - 1:0
Голы: Пульич, 32
"Томь": Шафинский, Иванов, Зуйков, Пульич, Микуцкис, Деобальд, Гвинейский, Померко, Войдель, Сасин, Саная
"Факел": Фёдоров, Мустафин (Шарифи, 46), Осипенко, Хайманов, Лукьянов, Амбарцумян, Каюмов, Ушаков (Семёнов, 46), Молодцов, Мичуренков, Сердюк
Предупреждения: Осипенко, 18.
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