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"Урал" и "Анжи" опубликовали стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура российской премьер-лиги "Урал" - "Анжи" в Екатеринбурге.

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Димитров, Бавин, Чантурия, Кулаков, Бумаль, Ильин, Бикфалви.

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, Бакаев, Брызгалов, Данченко, Прудников, Яковлев.
Теги: Урал Анжи
Сегодня, 15:35
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