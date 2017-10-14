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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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11:05
Анонс 18-го тура ФНЛ
Анонс 18-го тура ФНЛ
"Динамо" одержало первую победу под руководством Дмитрия Хохлова
В матче 13-го тура российской премьер-лиги "Динамо" дома одержало победу над гостями из Хабаровска.
Чемпионат России. 13 тур
"Динамо" - "СКА-Хабаровск" - 2:0
Голы: Козлов, 20, Ташаев, 83
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Морозов, (Цаллагов, 67), Сапета, Зотов, Темников, Соснин, Ташаев, Бечирай.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, (Савичев 58), Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, (Христов, 68), Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, (Барбаро, 78), Маркович.
Чемпионат России. 13 тур
"Динамо" - "СКА-Хабаровск" - 2:0
Голы: Козлов, 20, Ташаев, 83
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Морозов, (Цаллагов, 67), Сапета, Зотов, Темников, Соснин, Ташаев, Бечирай.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, (Савичев 58), Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, (Христов, 68), Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, (Барбаро, 78), Маркович.
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