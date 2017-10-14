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"Динамо" одержало первую победу под руководством Дмитрия Хохлова

В матче 13-го тура российской премьер-лиги "Динамо" дома одержало победу над гостями из Хабаровска.

Чемпионат России. 13 тур

"Динамо" - "СКА-Хабаровск" - 2:0

Голы: Козлов, 20, Ташаев, 83

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Морозов, (Цаллагов, 67), Сапета, Зотов, Темников, Соснин, Ташаев, Бечирай.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, (Савичев 58), Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, (Христов, 68), Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, (Барбаро, 78), Маркович.
Теги: Динамо СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:54
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№9 Написал: alx64 (Сегодня, 16:29) #
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молодцы!!!!надо драть клубы из фнл!!!!!!рано ска сидеть в рфпл!!!!!!!!а динамо молодцы теперь надо что бы сраное анжи проиграло!!!!!!местоей в жопе!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
№8 Написал: Phil Москва (Сегодня, 16:28) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
С побеДой !!
Регистрация: 5.06.2017
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:24) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
С побеой Динамо.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
До игры предположил, что с новым тренером Динамо не проиграет, а они даже выиграли. Поздравляю. М О л О Д Ц Ы!
Регистрация: 16.05.2017
№5 Написал: GPS (Сегодня, 16:17) #
  • -2
  •  (6)
online

С победой, мусора! bowtie
Регистрация: 18.02.2011
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 16:10) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Как-то и не ждал победы СКА на выезде.Армейцы домашняя команда.Игра Динамо под руководством Хохлова понравилась, видимо игроки поняли ,что требует от них тренер и голы были не плохие..Команда с таким прошлым не должна быть лифтом..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Lacan (Сегодня, 16:06) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Молодцы! Впервые увидел команду после двухмесячной спячки! Пробудились наконец!С Покровами!

Молодцы! Впервые увидел команду после двухмесячной спячки! Пробудились наконец!С Покровами!
Регистрация: 27.09.2011
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:58) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
С Великим Покровом и с победой -- два в одном - приятно черт побери ,когда наши выигрывают..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 15:55) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
молодцы-так держать!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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