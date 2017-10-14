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"Кубань" разгромила "Олимпиец", "Крылья Советов" отыгрались в матче с "Ротором"

Завершились матчи 18-го тура Футбольной национальной лиги.

Первенство ФНЛ. 18-й тур

"Тюмень" – "Тамбов" – 3:1

Голы: Юсупов, 71. Саламатов, 83. Богатырев, 89. – Игнатович, 80.

"Шинник" – "Балтика" – 1:0

Голы: Низамутдинов, 35 (с пенальти).

Удаления: Шешуков, 72. Чуперка, 86 (оба – "Балтика").

"Крылья Советов" – "Ротор" – 1:1

Голы: Корниленко, 61. – Бирюков, 41

"Олимпиец" – "Кубань" – 0:3

Голы: Гогниев, 43. Лобкарёв, 48. Гай, 53.
Сегодня, 15:59
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 16:16) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Хотелось бы что бы Ротор в ФНЛ остался...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Ротор молодцы - в гостях очко ,вот теперь бы приучились дома по 3 брать и все будет пучком..Есипов молоток ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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