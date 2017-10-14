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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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11:05
Анонс 18-го тура ФНЛ
Анонс 18-го тура ФНЛ
"Кубань" разгромила "Олимпиец", "Крылья Советов" отыгрались в матче с "Ротором"
Завершились матчи 18-го тура Футбольной национальной лиги.
Первенство ФНЛ. 18-й тур
"Тюмень" – "Тамбов" – 3:1
Голы: Юсупов, 71. Саламатов, 83. Богатырев, 89. – Игнатович, 80.
"Шинник" – "Балтика" – 1:0
Голы: Низамутдинов, 35 (с пенальти).
Удаления: Шешуков, 72. Чуперка, 86 (оба – "Балтика").
"Крылья Советов" – "Ротор" – 1:1
Голы: Корниленко, 61. – Бирюков, 41
"Олимпиец" – "Кубань" – 0:3
Голы: Гогниев, 43. Лобкарёв, 48. Гай, 53.
Первенство ФНЛ. 18-й тур
"Тюмень" – "Тамбов" – 3:1
Голы: Юсупов, 71. Саламатов, 83. Богатырев, 89. – Игнатович, 80.
"Шинник" – "Балтика" – 1:0
Голы: Низамутдинов, 35 (с пенальти).
Удаления: Шешуков, 72. Чуперка, 86 (оба – "Балтика").
"Крылья Советов" – "Ротор" – 1:1
Голы: Корниленко, 61. – Бирюков, 41
"Олимпиец" – "Кубань" – 0:3
Голы: Гогниев, 43. Лобкарёв, 48. Гай, 53.
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