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ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения

Пресс-служба московского ЦСКА поздравила с 25-летием экс-форварда армейцев, а ныне игрока "Лестера" Ахмеда Мусу.

В текущем сезоне он принял участие в 2 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Теги: Муса ЦСКА
Сегодня, 16:12
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Поздравляю Ахмеда с ДР! Желаю успеха и удачи в дальнейшем.
Спасибо за годы игры в футболке ЦСКА и за победы!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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