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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:12
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Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото) (5)
Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото) (5)
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Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались
Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались
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Владимир Быстров: если "Краснодар" считает, что им будет легко обыграть ЦСКА, то они сильно ошибаются (4)
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Анонс 18-го тура ФНЛ
Анонс 18-го тура ФНЛ
ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения
Пресс-служба московского ЦСКА поздравила с 25-летием экс-форварда армейцев, а ныне игрока "Лестера" Ахмеда Мусу.
В текущем сезоне он принял участие в 2 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
В текущем сезоне он принял участие в 2 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
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