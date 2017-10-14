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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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11:05
Анонс 18-го тура ФНЛ
Анонс 18-го тура ФНЛ
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в матче 8-го тура чемпионата Англии сыграли вничью - 0:0.
Чемпионат Англии
8 тур
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 0:0
"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Хендерсон, Вейналдум, Джан, Коутиньо (Старридж, 79), Салах (Окслейд-Чемберлен, 78), Фирмино (Соланке, 87)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Матич, Янг (Линделоф, 90+3), Эррера, Мхитарян (Лингард, 63), Лукаку, Марсьяль (Рэшфорд, 66)
Предупреждения: Смоллинг, 74, Янг, 87
Чемпионат Англии
8 тур
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 0:0
"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Хендерсон, Вейналдум, Джан, Коутиньо (Старридж, 79), Салах (Окслейд-Чемберлен, 78), Фирмино (Соланке, 87)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Матич, Янг (Линделоф, 90+3), Эррера, Мхитарян (Лингард, 63), Лукаку, Марсьяль (Рэшфорд, 66)
Предупреждения: Смоллинг, 74, Янг, 87
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