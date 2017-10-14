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"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в матче 8-го тура чемпионата Англии сыграли вничью - 0:0.

Чемпионат Англии

8 тур

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Хендерсон, Вейналдум, Джан, Коутиньо (Старридж, 79), Салах (Окслейд-Чемберлен, 78), Фирмино (Соланке, 87)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Матич, Янг (Линделоф, 90+3), Эррера, Мхитарян (Лингард, 63), Лукаку, Марсьяль (Рэшфорд, 66)

Предупреждения: Смоллинг, 74, Янг, 87
Теги: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:34
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