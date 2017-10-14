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Александр Тарханов: "Урал" – атакующая команда

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов перед началом матча 13-го тура чемпионата России с "Анжи" отметил, что екатеринбуржцы являются атакующей командой.

"Ставка на атаку? У нас атакующая команда, мы много атакуем. А как это получится – покажет игра", - сказал Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 16:37
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