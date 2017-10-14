Александр Тарханов: "Урал" – атакующая команда

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов перед началом матча 13-го тура чемпионата России с "Анжи" отметил, что екатеринбуржцы являются атакующей командой."Ставка на атаку? У нас атакующая команда, мы много атакуем. А как это получится – покажет игра", - сказал Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол".