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Антонио Валенсия стал первым неевропейцем, проведшим 300 матчей за "МЮ"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия в матче с "Ливерпулем" провел свою 300-ю игру за клуб, сообщает Sky Sports.

Эквадорец стал первым игроком не из Европы, который добрался до этой отметки.
Теги: Валенсия Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:44
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