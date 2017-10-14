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"Урал" одержал победу над "Анжи"

"Урал" в 13-м туре чемпионата России одержал победу над "Анжи".

Чемпионат России

13 тур

"Урал" - "Анжи" 2:1

Голы: Бикфалви, 58, Ильин, 88, Хубулов, 90

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Димитров, Бавин, Чантурия, Кулаков, Бумаль, (Фидлер, 90+1), Ильин, Бикфалви.

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, (Хубулов, 65), Бакаев, Брызгалов, Данченко, (Долгов, 57), Прудников, Яковлев.

Предупреждения: Ароян, 48
Теги: Урал Анжи
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