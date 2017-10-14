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Стал известен стартовый состав "Краснодара"

"Краснодар" определился со стартовым составом на предстоящий сегодня домашний матч 13-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Ристич, Смолов.

Запасные: Сафонов, Крицюк, Янбаев, Мамаев, Жоаозиньо, Подберёзкин, Жигулёв, Лаборде, Игнатьев.
Теги: Краснодар ЦСКА
Сегодня, 18:29
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