Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Кучаев, Витиньо и Оланаре - в старте ЦСКА на матч с "Краснодаром"

ЦСКА определился со стартовым составом на матч 13-го тура российской Премьер-Лиги с "Краснодаром".

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Натхо, Миланов, Кучаев, Витиньо, Оланаре.

Запасные: Помазун, Вернблум, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
Сегодня, 18:31
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.