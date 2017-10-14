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"Урал" поздравил Александра Данцева с 33-летием

"Урал" поздравил защитника команды Александра Данцева с днём рождения.

"Сегодня исполняется 33 года защитнику "Урала" Александру Данцеву! Коллектив футбольного клуба поздравляет Александра с Днем рождения! Желаем добиваться с нашей командой новых побед, отсутствия травм и семейного благополучия!" - говорится на официальном сайте клуба.
Сегодня, 18:31
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