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Эден Азар: "Золотой мяч"? У меня нет шансов

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар, попавший в число номинантов на "Золотой мяч", считает, что у него нет шансов выиграть приз.

"У меня нет шансов. В списке есть футболисты, которые сильнее меня. Но я рад, что мне удалось попасть в топ-30", - цитирует Азара Goal.com.
Теги: Азар Челси
Сегодня, 18:41
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