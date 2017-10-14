Мемфис Депай: хочу выступать в составе "Реала"

Нападающий "Лиона" и сборной Голландии Мемфис Депай рассказал, что мечтает выступать за мадридский "Реал"."Я хочу выступать в составе "Реала". Это моя главная мечта, но только Бог знает, получится ли у меня добиться этой цели", - цитирует Депая Sky Sports.