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Мемфис Депай: хочу выступать в составе "Реала"

Нападающий "Лиона" и сборной Голландии Мемфис Депай рассказал, что мечтает выступать за мадридский "Реал".

"Я хочу выступать в составе "Реала". Это моя главная мечта, но только Бог знает, получится ли у меня добиться этой цели", - цитирует Депая Sky Sports.
Теги: Депай Лион Реал
Сегодня, 19:27
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