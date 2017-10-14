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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Классон: сложно сказать, что "Краснодар" сегодня сделал не так
После матча с ЦСКА, в котором "Краснодар" потерпел домашнее поражение с минимальным счетом, полузащитник "быков" Виктор Классон ответил на вопросы журналистов.
– Какие выводы по горячим следам можно сделать уже сейчас?
– Сложно сказать, что не так мы сделали сегодня. На самом деле, считаю, что нам удалась неплохая игра, но просто не удалось забить. Если бы забили первые, этот матч сложился бы по-другому. Вот и все.
– Можно сказать, что ЦСКА сегодня демонстрировал игру, как и команды с нижней части таблицы, которые играют полностью от обороны против вашей команды?
– В принципе, можно так сказать, но с другой стороны, ЦСКА же не является командой с нижней части таблицы. Это команда достаточно сильная, и они оборонялись очень хорошо. Какой-нибудь условный аутсайдер оборонялся бы на их месте гораздо хуже. Каким-то образом мы не забивали, но потому что они оборонялись вдесятером. Так можно сказать. Но, тем не менее, это не оправдание: мы обязаны были создавать моменты и их реализовывать?
– Отсутствие реализации моментов в этом матче можно объяснить невезением или это просто отражение класса подготовки футболистов?
– Я не согласен, что дело в слабой подготовке. Считаю, что мы готовы хорошо. Просто это стечение определенных обстоятельств и отсутствие удачи. Как это бывает? В одной игре забиваешь два мяча, в другой – ни одного.
Источник: www.rusfootball.info
– Какие выводы по горячим следам можно сделать уже сейчас?
– Сложно сказать, что не так мы сделали сегодня. На самом деле, считаю, что нам удалась неплохая игра, но просто не удалось забить. Если бы забили первые, этот матч сложился бы по-другому. Вот и все.
– Можно сказать, что ЦСКА сегодня демонстрировал игру, как и команды с нижней части таблицы, которые играют полностью от обороны против вашей команды?
– В принципе, можно так сказать, но с другой стороны, ЦСКА же не является командой с нижней части таблицы. Это команда достаточно сильная, и они оборонялись очень хорошо. Какой-нибудь условный аутсайдер оборонялся бы на их месте гораздо хуже. Каким-то образом мы не забивали, но потому что они оборонялись вдесятером. Так можно сказать. Но, тем не менее, это не оправдание: мы обязаны были создавать моменты и их реализовывать?
– Отсутствие реализации моментов в этом матче можно объяснить невезением или это просто отражение класса подготовки футболистов?
– Я не согласен, что дело в слабой подготовке. Считаю, что мы готовы хорошо. Просто это стечение определенных обстоятельств и отсутствие удачи. Как это бывает? В одной игре забиваешь два мяча, в другой – ни одного.
Источник: www.rusfootball.info
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