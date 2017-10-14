Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виктор Классон: сложно сказать, что "Краснодар" сегодня сделал не так

После матча с ЦСКА, в котором "Краснодар" потерпел домашнее поражение с минимальным счетом, полузащитник "быков" Виктор Классон ответил на вопросы журналистов.

– Какие выводы по горячим следам можно сделать уже сейчас?
– Сложно сказать, что не так мы сделали сегодня. На самом деле, считаю, что нам удалась неплохая игра, но просто не удалось забить. Если бы забили первые, этот матч сложился бы по-другому. Вот и все.

– Можно сказать, что ЦСКА сегодня демонстрировал игру, как и команды с нижней части таблицы, которые играют полностью от обороны против вашей команды?
– В принципе, можно так сказать, но с другой стороны, ЦСКА же не является командой с нижней части таблицы. Это команда достаточно сильная, и они оборонялись очень хорошо. Какой-нибудь условный аутсайдер оборонялся бы на их месте гораздо хуже. Каким-то образом мы не забивали, но потому что они оборонялись вдесятером. Так можно сказать. Но, тем не менее, это не оправдание: мы обязаны были создавать моменты и их реализовывать?

– Отсутствие реализации моментов в этом матче можно объяснить невезением или это просто отражение класса подготовки футболистов?
– Я не согласен, что дело в слабой подготовке. Считаю, что мы готовы хорошо. Просто это стечение определенных обстоятельств и отсутствие удачи. Как это бывает? В одной игре забиваешь два мяча, в другой – ни одного.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Классон Краснодар ЦСКА
Сегодня, 21:51
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:21) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если не знаешь за всю команду, хоть за себя скажи , что сегодня НЕ ТАК бил по воротам в двух голевых моментах.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: teacher (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Что сделал, не так? Классон три раза не забил, когда мог!!!
Регистрация: 10.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.