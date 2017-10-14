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Виктор Гончаренко: к матчу с "Базелем" готовы будут все, кроме Дзагоева (видео)

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над "Краснодаром" (1:0) и рассказал о сроках возвращения травмированных футболистов, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



- Думаю, не зря болельщики сегодня пришли на стадион, игра получилась обоюдоострой, обе команды думали, как атаковать и забивать, создавали много моментов. Командам, которые играют в таком стиле, приходится тяжело дома. Несмотря на то, что вышла молодежь, структура игры не поменялась. Наверное, могли играть лучше в отборе, но количество атак было на должном уровне. Плюс, когда в воротах стоит Акинфеев, это дополнительный бонус, это всегда добавляет надежности.

– С вашим появлением в команде Бибрас Натхо не всегда выходил в основе. Рассчитываете ли вы на него в дальнейшем, какие у него перспективы?

– Сегодня он провел весь матч и играл хорошо. Мы рассчитываем на всех игроков, их у нас не так много.

– ЦСКА в последнее время имеет немало кадровых проблем. Когда можно ожидать, что эта ситуация переломится к лучшему?

– Думаю, к матчу с «Базелем» в строю будут все, кроме Дзагоева.

– Есть понимание, какие изменения ждут состав зимой? И правда ли то, что есть задержки по зарплате?

– Никаких задержек нет. Не стоит лишний раз провоцировать и вносить какие-то предрасудки. Все выплачивается вовремя. Что касается трансферной политики… Впереди слишком много матчей, мы пока думаем о выходе из группы Лиги чемпионов и о тройке в чемпионате. Придет зима, тогда посмотрим.

Rusfootball.info
Теги: Краснодар ЦСКА Гончаренко Дзагоев Rвидео
Сегодня, 21:57
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:23) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
удачи часовщикам
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (0)

Дзагоев и есть самая серьёзная потеря.
Регистрация: 25.02.2016
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