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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Гончаренко: к матчу с "Базелем" готовы будут все, кроме Дзагоева (видео)
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над "Краснодаром" (1:0) и рассказал о сроках возвращения травмированных футболистов, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
- Думаю, не зря болельщики сегодня пришли на стадион, игра получилась обоюдоострой, обе команды думали, как атаковать и забивать, создавали много моментов. Командам, которые играют в таком стиле, приходится тяжело дома. Несмотря на то, что вышла молодежь, структура игры не поменялась. Наверное, могли играть лучше в отборе, но количество атак было на должном уровне. Плюс, когда в воротах стоит Акинфеев, это дополнительный бонус, это всегда добавляет надежности.
– С вашим появлением в команде Бибрас Натхо не всегда выходил в основе. Рассчитываете ли вы на него в дальнейшем, какие у него перспективы?
– Сегодня он провел весь матч и играл хорошо. Мы рассчитываем на всех игроков, их у нас не так много.
– ЦСКА в последнее время имеет немало кадровых проблем. Когда можно ожидать, что эта ситуация переломится к лучшему?
– Думаю, к матчу с «Базелем» в строю будут все, кроме Дзагоева.
– Есть понимание, какие изменения ждут состав зимой? И правда ли то, что есть задержки по зарплате?
– Никаких задержек нет. Не стоит лишний раз провоцировать и вносить какие-то предрасудки. Все выплачивается вовремя. Что касается трансферной политики… Впереди слишком много матчей, мы пока думаем о выходе из группы Лиги чемпионов и о тройке в чемпионате. Придет зима, тогда посмотрим.
Rusfootball.info
- Думаю, не зря болельщики сегодня пришли на стадион, игра получилась обоюдоострой, обе команды думали, как атаковать и забивать, создавали много моментов. Командам, которые играют в таком стиле, приходится тяжело дома. Несмотря на то, что вышла молодежь, структура игры не поменялась. Наверное, могли играть лучше в отборе, но количество атак было на должном уровне. Плюс, когда в воротах стоит Акинфеев, это дополнительный бонус, это всегда добавляет надежности.
– С вашим появлением в команде Бибрас Натхо не всегда выходил в основе. Рассчитываете ли вы на него в дальнейшем, какие у него перспективы?
– Сегодня он провел весь матч и играл хорошо. Мы рассчитываем на всех игроков, их у нас не так много.
– ЦСКА в последнее время имеет немало кадровых проблем. Когда можно ожидать, что эта ситуация переломится к лучшему?
– Думаю, к матчу с «Базелем» в строю будут все, кроме Дзагоева.
– Есть понимание, какие изменения ждут состав зимой? И правда ли то, что есть задержки по зарплате?
– Никаких задержек нет. Не стоит лишний раз провоцировать и вносить какие-то предрасудки. Все выплачивается вовремя. Что касается трансферной политики… Впереди слишком много матчей, мы пока думаем о выходе из группы Лиги чемпионов и о тройке в чемпионате. Придет зима, тогда посмотрим.
Rusfootball.info
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