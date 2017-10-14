Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Синицын: против "Краснодара" почти все играют вторым номером

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче против ЦСКА.

– Вспомните момент с забитым мячом. Почему так произошло? 
– Упустили игрока на дальней штанге. Рикошет – гол. Досадно.

– Не кажется, что который матч подряд команда наступает на те же грабли?
– Не думаю, что мы были "никакие". Просто в первом тайме и у соперника больше сил, поэтому меньше удается создать. Против нас почти все играют вторым номером, за исключением некоторых команд. Как ЦСКА сегодня, который действовал от обороны. Получилось у них использовать полумомент и забить гол, который принес победу.

– Какова сейчас атмосфера в команде?
– Не скажу, что довлеет что-либо. Но проигрывать, конечно, неприятно. Нет настроения. Будем разбираться, проведем работу над ошибками.

– Поражение "Зенита" и ЦСКА похожи в чем-то? Или это все же две разные игры?
– Думаю, что не похожи. "Зенит" играл с позиции силы, да и подбор игроков у них нельзя сравнить с ЦСКА. Это им позволяет набирать очки в играх с соперниками из лидирующей группы, с равными. Сегодня ЦСКА отдали нам инициативу, но не знаю, в силу каких причин мы не смогли реализовать пару наших моментов. На гол мы сегодня наиграли.

– Можно сказать, что ЦСКА сегодня попробовал сыграть против вас, как команды, которые приезжают сюда и ставят "автобус"?
– Они сегодня играли по ситуации. У них, как и у нас, проблемы с составом: выпала группа игроков. Это определяет ситуацию, влияет на игру.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Синицын Краснодар ЦСКА
Сегодня, 22:00
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Действительно, как сегодня "АВТОБУСА" в исполнении ЦСКА еще не видел.

зато гончар на каждом углу кричал про атакующую и зрелищную игру для болельщика ,а на деле автобус хуже чем при Ссуцком
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:18) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Действительно, как сегодня "АВТОБУСА" в исполнении ЦСКА еще не видел.
Регистрация: 20.03.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.