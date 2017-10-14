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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Синицын: против "Краснодара" почти все играют вторым номером
Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче против ЦСКА.
– Вспомните момент с забитым мячом. Почему так произошло?
– Упустили игрока на дальней штанге. Рикошет – гол. Досадно.
– Не кажется, что который матч подряд команда наступает на те же грабли?
– Не думаю, что мы были "никакие". Просто в первом тайме и у соперника больше сил, поэтому меньше удается создать. Против нас почти все играют вторым номером, за исключением некоторых команд. Как ЦСКА сегодня, который действовал от обороны. Получилось у них использовать полумомент и забить гол, который принес победу.
– Какова сейчас атмосфера в команде?
– Не скажу, что довлеет что-либо. Но проигрывать, конечно, неприятно. Нет настроения. Будем разбираться, проведем работу над ошибками.
– Поражение "Зенита" и ЦСКА похожи в чем-то? Или это все же две разные игры?
– Думаю, что не похожи. "Зенит" играл с позиции силы, да и подбор игроков у них нельзя сравнить с ЦСКА. Это им позволяет набирать очки в играх с соперниками из лидирующей группы, с равными. Сегодня ЦСКА отдали нам инициативу, но не знаю, в силу каких причин мы не смогли реализовать пару наших моментов. На гол мы сегодня наиграли.
– Можно сказать, что ЦСКА сегодня попробовал сыграть против вас, как команды, которые приезжают сюда и ставят "автобус"?
– Они сегодня играли по ситуации. У них, как и у нас, проблемы с составом: выпала группа игроков. Это определяет ситуацию, влияет на игру.
Источник: www.rusfootball.info
– Вспомните момент с забитым мячом. Почему так произошло?
– Упустили игрока на дальней штанге. Рикошет – гол. Досадно.
– Не кажется, что который матч подряд команда наступает на те же грабли?
– Не думаю, что мы были "никакие". Просто в первом тайме и у соперника больше сил, поэтому меньше удается создать. Против нас почти все играют вторым номером, за исключением некоторых команд. Как ЦСКА сегодня, который действовал от обороны. Получилось у них использовать полумомент и забить гол, который принес победу.
– Какова сейчас атмосфера в команде?
– Не скажу, что довлеет что-либо. Но проигрывать, конечно, неприятно. Нет настроения. Будем разбираться, проведем работу над ошибками.
– Поражение "Зенита" и ЦСКА похожи в чем-то? Или это все же две разные игры?
– Думаю, что не похожи. "Зенит" играл с позиции силы, да и подбор игроков у них нельзя сравнить с ЦСКА. Это им позволяет набирать очки в играх с соперниками из лидирующей группы, с равными. Сегодня ЦСКА отдали нам инициативу, но не знаю, в силу каких причин мы не смогли реализовать пару наших моментов. На гол мы сегодня наиграли.
– Можно сказать, что ЦСКА сегодня попробовал сыграть против вас, как команды, которые приезжают сюда и ставят "автобус"?
– Они сегодня играли по ситуации. У них, как и у нас, проблемы с составом: выпала группа игроков. Это определяет ситуацию, влияет на игру.
Источник: www.rusfootball.info
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