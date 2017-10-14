Алексей Грицаенко: если «Краснодар» будет реализовывать половину моментов, у нас будут хорошие шансы бороться за тройку и выше (видео)

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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[media=https://youtu.be/56CLkoCk11E]
– Будем разбираться. Считаю, что на протяжении всего матча мы владели инициативой, но это футбол. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше.
– Вам не кажется, что которую игру подряд наступаете на грабли, разгоняясь в 1-м тайме и начиная гонять соперника, причём любого, только во 2-м?
– Выходят у нас такие игры. Соперник садится в оборону. Моментов много, чего-то не хватает, удачи может. Нам, напротив, залетают какие-то рикошеты. Удачу надо заработать, будем работать.
– «Краснодар» готов к битве за призовые места?
– Мы идём от игры к игре. Но если будем хотя бы половину своих моментов будем реализовывать, то у нас будут хорошие шансы бороться за тройку и даже за более высокие места.
– После ухода Гранквиста в атаку вам стало тяжелее?
– Это обычная ситуация. Нет разницы, 0:1 или 0:2 проигрывать. Мы уже рискуем и остаёмся играть 1 в 1, ничего не поделать, так надо.
– В двух эпизодах были подозрения на пенальти, что скажете о них?
– Я не был близко, так что не могу сказать. Как парни говорят, там железный пенальти, тем более, как вы сказали, возникало несколько моментов.
– Ваши индивидуальные ошибки – следствие неуверенности?
– Бывает, первый матч у меня на этом стадионе. Плюс не на своей позиции. Один раз пас неточно отдал... Это даже не волнение, поскольку я уже вошёл в игру, не в начале было.
– Насколько неожиданным стало попадание в стартовый состав?
– Я знал за 5 дней, что я буду играть.
[media=https://youtu.be/56CLkoCk11E]
– Будем разбираться. Считаю, что на протяжении всего матча мы владели инициативой, но это футбол. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше.
– Вам не кажется, что которую игру подряд наступаете на грабли, разгоняясь в 1-м тайме и начиная гонять соперника, причём любого, только во 2-м?
– Выходят у нас такие игры. Соперник садится в оборону. Моментов много, чего-то не хватает, удачи может. Нам, напротив, залетают какие-то рикошеты. Удачу надо заработать, будем работать.
– «Краснодар» готов к битве за призовые места?
– Мы идём от игры к игре. Но если будем хотя бы половину своих моментов будем реализовывать, то у нас будут хорошие шансы бороться за тройку и даже за более высокие места.
– После ухода Гранквиста в атаку вам стало тяжелее?
– Это обычная ситуация. Нет разницы, 0:1 или 0:2 проигрывать. Мы уже рискуем и остаёмся играть 1 в 1, ничего не поделать, так надо.
– В двух эпизодах были подозрения на пенальти, что скажете о них?
– Я не был близко, так что не могу сказать. Как парни говорят, там железный пенальти, тем более, как вы сказали, возникало несколько моментов.
– Ваши индивидуальные ошибки – следствие неуверенности?
– Бывает, первый матч у меня на этом стадионе. Плюс не на своей позиции. Один раз пас неточно отдал... Это даже не волнение, поскольку я уже вошёл в игру, не в начале было.
– Насколько неожиданным стало попадание в стартовый состав?
– Я знал за 5 дней, что я буду играть.
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