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Алексей Грицаенко: если «Краснодар» будет реализовывать половину моментов, у нас будут хорошие шансы бороться за тройку и выше (видео)

Защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко после поражения от ЦСКА (0:1) посетовал на невезение и оценил перспективы своей команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

[media=https://youtu.be/56CLkoCk11E]


– Будем разбираться. Считаю, что на протяжении всего матча мы владели инициативой, но это футбол. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше.

– Вам не кажется, что которую игру подряд наступаете на грабли, разгоняясь в 1-м тайме и начиная гонять соперника, причём любого, только во 2-м?

– Выходят у нас такие игры. Соперник садится в оборону. Моментов много, чего-то не хватает, удачи может. Нам, напротив, залетают какие-то рикошеты. Удачу надо заработать, будем работать.

– «Краснодар» готов к битве за призовые места?

– Мы идём от игры к игре. Но если будем хотя бы половину своих моментов будем реализовывать, то у нас будут хорошие шансы бороться за тройку и даже за более высокие места.

– После ухода Гранквиста в атаку вам стало тяжелее?

– Это обычная ситуация. Нет разницы, 0:1 или 0:2 проигрывать. Мы уже рискуем и остаёмся играть 1 в 1, ничего не поделать, так надо.

– В двух эпизодах были подозрения на пенальти, что скажете о них?

– Я не был близко, так что не могу сказать. Как парни говорят, там железный пенальти, тем более, как вы сказали, возникало несколько моментов.

– Ваши индивидуальные ошибки – следствие неуверенности?

– Бывает, первый матч у меня на этом стадионе. Плюс не на своей позиции. Один раз пас неточно отдал... Это даже не волнение, поскольку я уже вошёл в игру, не в начале было.

– Насколько неожиданным стало попадание в стартовый состав?

– Я знал за 5 дней, что я буду играть.
Теги: Краснодар ЦСКА Грицаенко Rвидео
Сегодня, 22:00
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8
(1)
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:56) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FC VOLGA
Охренеть ты амеба,раз решил сравнить Волгу и Спартак.А ещё если ты не знал она сейчас Олимпиец называется.

омеба тебе дала путевку в жизнь,какого члена ты лезешь вопросами про Спартак, если твой Олимпиец (Волга) пробивает дно ФНЛ, вот и следи за своим Олимпийцем,а когда твой клуб попадет хоть куда нибудь выше чем пердив,тогда и поговорим
Регистрация: 3.08.2016
№7 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 22:44) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Волга НН»
Цитата: Frankenstein
Цитата: FC VOLGA
Я надеюсь спартак не собирается в говночашку выходить в этом году.

для волги и говночашка предел мечтаний,так о чем мне тогда с тобой говорить?

Охренеть ты амеба,раз решил сравнить Волгу и Спартак.А ещё если ты не знал она сейчас Олимпиец называется.
Регистрация: 28.12.2012
№6 Написал: Батька (Сегодня, 22:35) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: FC VOLGA
Цитата: Frankenstein
всю жизнь ваш Галицкий ложится под конюшню,а сегодня видимо подарок решил Витюшке Онопко сделать на ДР, всю жизнь вам в говночашке барахтаться,это ваш потолок при таком подходе

Цитата: sanyapytilin
Ваши моменты, ваши проблемы...всё от мастерства.

ваши проблемы что без денег сидите,а какое мастерство у Цска в моменте с курьезным голом?

Я надеюсь спартак не собирается в говночашку выходить в этом году.

Надейся !!
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:35) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FC VOLGA
Я надеюсь спартак не собирается в говночашку выходить в этом году.

для волги и говночашка предел мечтаний,так о чем мне тогда с тобой говорить?
Регистрация: 3.08.2016
№4 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Волга НН»
Цитата: Frankenstein
всю жизнь ваш Галицкий ложится под конюшню,а сегодня видимо подарок решил Витюшке Онопко сделать на ДР, всю жизнь вам в говночашке барахтаться,это ваш потолок при таком подходе

Цитата: sanyapytilin
Ваши моменты, ваши проблемы...всё от мастерства.

ваши проблемы что без денег сидите,а какое мастерство у Цска в моменте с курьезным голом?

Я надеюсь спартак не собирается в говночашку выходить в этом году.
Регистрация: 28.12.2012
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:22) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
всю жизнь ваш Галицкий ложится под конюшню,а сегодня видимо подарок решил Витюшке Онопко сделать на ДР, всю жизнь вам в говночашке барахтаться,это ваш потолок при таком подходе

Цитата: sanyapytilin
Ваши моменты, ваши проблемы...всё от мастерства.

ваши проблемы что без денег сидите,а какое мастерство у Цска в моменте с курьезным голом?
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:16) #
  • -2
  •  (2)

Кто выиграл ...тот и прав и сильнее ...сослагательных наклонений в футболе не бывает...а что ты говоришь ...это ....СЛЁЗЫ И СОПЛИ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:13) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ваши моменты, ваши проблемы...всё от мастерства.
Половины основы еще не было, там можети реализовывать было бы нечего.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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