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Игорь Шалимов: нет объяснений, как мы не попадаем в ворота (видео)

Главный тренер ФК "Краснодар" Игорь Шалимов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА и не смог найти объяснение отсутствию забитых мячей на счету своей команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– На наш взгляд, игра, а особенно первый тайм, была хорошей, – заявил тренер. – Мы добавили к нашей игре больше открываний за спину – это было видно. Владели мячом, и во втором тайме создали очень много моментов. Понятно, что пропустили какие-то контратаки – это неизбежно. Могли пропустил еще больше. Многие контрвыпады гасили, вступали в отбор, но пару моментов опасных было. Не ошибаться невозможно, играя в позиционную атаку. Моментов было много, начали двигаться больше.

Во втором тайме получили дурацкий гол. Но на мой взгляд, ребята – молодцы. Они играли хорошо и выглядели хорошо. И физически, и, если посмотреть, пробежали больше в этой игре. У Классона был стопроцентный момент, но надо было попасть в ворота, а не во вратаря. Играть хорошо и добиваться результата – разные вещи. Надо забивать. Объяснений пока нет, как мы не попадаем по воротам в таких ситуациях, имея игроков такого уровня.

– Ребята молодцы, но они проиграли четвертый матч подряд, и проиграли сопернику, который был максимально ослаблен травмами...

– Моменты у соперника были, но первый тайм был равным. То, что команда ослаблена... Понятно, что не было ведущих игроков, но так говорить нельзя. У них квалифицированная команда с опытными игроками, все взрослые. Был один молодой, но команда показала, что выглядела неплохо, играла в свой футбол на контратаках. У нас много так играет в чемпионате кто.

– Явно, что команда в кризисе. Мы слышим от вас слово "невезение" по этому поводу, но вы сами понимаете, в чем проблема системно?

– Я никогда не говорил, что нам "там где-то не повезло". Если взять игры: "Зениту" мы проиграли дома при ужасной игре, "Арсеналу", а сегодня не такая ужасная игра была. В чемпионате мы не забиваем, три поражения подряд... Но кризис? Нельзя сказать, что мы в какой-то панике. Мы делаем то, что мы делали до этого. Результата нет. Это плохо. Но сегодня игра показала, что мы тренировались определенный период достаточно хорошо, и сегодняшняя игра эта показала, нашу готовность. Надо анализировать игру, моменты, что происходит на поле, а не рвать на себе волосы. Если смотреть результат, то это, конечно, кризис, а если смотреть по игре, я бы не сказал, что кризис есть. Ребята чувствуют себя нормально и тренируются в полную силу. Не знаю, что это за период у нас, но паники у нас нет. Все под контролем было при подготовке к этой игре. Тяжело говорить позитивные вещи, когда ты проигрываешь.

– К чему стремится сегодняшний "Краснодар": "красивая игра" или "результат"?

– Мы стремимся играть в средний и короткий пас. Сейчас еще постараемся добавить открывания за спину, чтобы качественно уходить в быстрые контратаки. Как играли, так и продолжаем играть. С небольшими поправками. Когда люди говорят что-то про "игру"... Мне кажется, что они эту "игру", собственно, и не смотрят. Надо пересматривать это все на холодную голову. Позитивное подмечать, негативное – тоже, и стараться это исправлять. Понятно, что проиграть три игры подряд в чемпионате, значит, стать объектом критики. Но её надо выдерживать.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Шалимов ЦСКА
Сегодня, 22:22
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(0)
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 23:06) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Не знаю, как выходит, но Краснодар важные матчи выигрывать не умеет..Да играли..играли и не плохо и так же с Зенитом и Спартаком и не выиграли..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:51) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Если б смотрел по ТВ футбол, знал бы, что так бывает - Ливерпуль свиньям пять голов не забил - но они их заколотят в ответке - а ты думай ))))))))))))))

Ну да , сам думать ты не можешь , менты выгоняют с вокзала....


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:39) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если б смотрел по ТВ футбол, знал бы, что так бывает - Ливерпуль свиньям пять голов не забил - но они их заколотят в ответке - а ты думай ))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Во втором тайме получили дурацкий гол.

хорошо, что хоть не в дополнительном
Регистрация: 7.02.2010
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