Игорь Шалимов: нет объяснений, как мы не попадаем в ворота (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:57
Уступив "РБ Лейпцигу", "Боруссия" прервала 43-матчевую беспроигрышную домашнюю серию в Бундеслиге
Уступив "РБ Лейпцигу", "Боруссия" прервала 43-матчевую беспроигрышную домашнюю серию в Бундеслиге
22:00
Алексей Грицаенко: если «Краснодар» будет реализовывать половину моментов, у нас будут хорошие шансы бороться за тройку и выше (видео) (8)
Алексей Грицаенко: если «Краснодар» будет реализовывать половину моментов, у нас будут хорошие шансы бороться за тройку и выше (видео) (8)
19:22
Кирилл Панченко: первый реабилитационный период завершен, теперь все на стадион болеть за "Динамо"
Кирилл Панченко: первый реабилитационный период завершен, теперь все на стадион болеть за "Динамо"
18:26
"Урал" одержал победу над "Анжи" (7)
"Урал" одержал победу над "Анжи" (7)
17:38
Валерий Есипов: Киреев получил перелом лодыжки. Как вы считаете, что должен был сделать судья?
Валерий Есипов: Киреев получил перелом лодыжки. Как вы считаете, что должен был сделать судья?
17:32
В чемпионате Перу будет сделан перерыв, чтобы сборная могла подготовиться к стыкам за попадание на ЧМ-2018
В чемпионате Перу будет сделан перерыв, чтобы сборная могла подготовиться к стыкам за попадание на ЧМ-2018
17:24
Данил Кленкин: В последних играх нам не везет, не хватает концентрации в заключительных моментах
Данил Кленкин: В последних играх нам не везет, не хватает концентрации в заключительных моментах
16:12
ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения (1)
ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения (1)
15:47
Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото) (12)
Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото) (12)
15:09
Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались (1)
Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались (1)
Игорь Шалимов: нет объяснений, как мы не попадаем в ворота (видео)
Главный тренер ФК "Краснодар" Игорь Шалимов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА и не смог найти объяснение отсутствию забитых мячей на счету своей команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– На наш взгляд, игра, а особенно первый тайм, была хорошей, – заявил тренер. – Мы добавили к нашей игре больше открываний за спину – это было видно. Владели мячом, и во втором тайме создали очень много моментов. Понятно, что пропустили какие-то контратаки – это неизбежно. Могли пропустил еще больше. Многие контрвыпады гасили, вступали в отбор, но пару моментов опасных было. Не ошибаться невозможно, играя в позиционную атаку. Моментов было много, начали двигаться больше.
Во втором тайме получили дурацкий гол. Но на мой взгляд, ребята – молодцы. Они играли хорошо и выглядели хорошо. И физически, и, если посмотреть, пробежали больше в этой игре. У Классона был стопроцентный момент, но надо было попасть в ворота, а не во вратаря. Играть хорошо и добиваться результата – разные вещи. Надо забивать. Объяснений пока нет, как мы не попадаем по воротам в таких ситуациях, имея игроков такого уровня.
– Ребята молодцы, но они проиграли четвертый матч подряд, и проиграли сопернику, который был максимально ослаблен травмами...
– Моменты у соперника были, но первый тайм был равным. То, что команда ослаблена... Понятно, что не было ведущих игроков, но так говорить нельзя. У них квалифицированная команда с опытными игроками, все взрослые. Был один молодой, но команда показала, что выглядела неплохо, играла в свой футбол на контратаках. У нас много так играет в чемпионате кто.
– Явно, что команда в кризисе. Мы слышим от вас слово "невезение" по этому поводу, но вы сами понимаете, в чем проблема системно?
– Я никогда не говорил, что нам "там где-то не повезло". Если взять игры: "Зениту" мы проиграли дома при ужасной игре, "Арсеналу", а сегодня не такая ужасная игра была. В чемпионате мы не забиваем, три поражения подряд... Но кризис? Нельзя сказать, что мы в какой-то панике. Мы делаем то, что мы делали до этого. Результата нет. Это плохо. Но сегодня игра показала, что мы тренировались определенный период достаточно хорошо, и сегодняшняя игра эта показала, нашу готовность. Надо анализировать игру, моменты, что происходит на поле, а не рвать на себе волосы. Если смотреть результат, то это, конечно, кризис, а если смотреть по игре, я бы не сказал, что кризис есть. Ребята чувствуют себя нормально и тренируются в полную силу. Не знаю, что это за период у нас, но паники у нас нет. Все под контролем было при подготовке к этой игре. Тяжело говорить позитивные вещи, когда ты проигрываешь.
– К чему стремится сегодняшний "Краснодар": "красивая игра" или "результат"?
– Мы стремимся играть в средний и короткий пас. Сейчас еще постараемся добавить открывания за спину, чтобы качественно уходить в быстрые контратаки. Как играли, так и продолжаем играть. С небольшими поправками. Когда люди говорят что-то про "игру"... Мне кажется, что они эту "игру", собственно, и не смотрят. Надо пересматривать это все на холодную голову. Позитивное подмечать, негативное – тоже, и стараться это исправлять. Понятно, что проиграть три игры подряд в чемпионате, значит, стать объектом критики. Но её надо выдерживать.
Источник: www.rusfootball.info
– На наш взгляд, игра, а особенно первый тайм, была хорошей, – заявил тренер. – Мы добавили к нашей игре больше открываний за спину – это было видно. Владели мячом, и во втором тайме создали очень много моментов. Понятно, что пропустили какие-то контратаки – это неизбежно. Могли пропустил еще больше. Многие контрвыпады гасили, вступали в отбор, но пару моментов опасных было. Не ошибаться невозможно, играя в позиционную атаку. Моментов было много, начали двигаться больше.
Во втором тайме получили дурацкий гол. Но на мой взгляд, ребята – молодцы. Они играли хорошо и выглядели хорошо. И физически, и, если посмотреть, пробежали больше в этой игре. У Классона был стопроцентный момент, но надо было попасть в ворота, а не во вратаря. Играть хорошо и добиваться результата – разные вещи. Надо забивать. Объяснений пока нет, как мы не попадаем по воротам в таких ситуациях, имея игроков такого уровня.
– Ребята молодцы, но они проиграли четвертый матч подряд, и проиграли сопернику, который был максимально ослаблен травмами...
– Моменты у соперника были, но первый тайм был равным. То, что команда ослаблена... Понятно, что не было ведущих игроков, но так говорить нельзя. У них квалифицированная команда с опытными игроками, все взрослые. Был один молодой, но команда показала, что выглядела неплохо, играла в свой футбол на контратаках. У нас много так играет в чемпионате кто.
– Явно, что команда в кризисе. Мы слышим от вас слово "невезение" по этому поводу, но вы сами понимаете, в чем проблема системно?
– Я никогда не говорил, что нам "там где-то не повезло". Если взять игры: "Зениту" мы проиграли дома при ужасной игре, "Арсеналу", а сегодня не такая ужасная игра была. В чемпионате мы не забиваем, три поражения подряд... Но кризис? Нельзя сказать, что мы в какой-то панике. Мы делаем то, что мы делали до этого. Результата нет. Это плохо. Но сегодня игра показала, что мы тренировались определенный период достаточно хорошо, и сегодняшняя игра эта показала, нашу готовность. Надо анализировать игру, моменты, что происходит на поле, а не рвать на себе волосы. Если смотреть результат, то это, конечно, кризис, а если смотреть по игре, я бы не сказал, что кризис есть. Ребята чувствуют себя нормально и тренируются в полную силу. Не знаю, что это за период у нас, но паники у нас нет. Все под контролем было при подготовке к этой игре. Тяжело говорить позитивные вещи, когда ты проигрываешь.
– К чему стремится сегодняшний "Краснодар": "красивая игра" или "результат"?
– Мы стремимся играть в средний и короткий пас. Сейчас еще постараемся добавить открывания за спину, чтобы качественно уходить в быстрые контратаки. Как играли, так и продолжаем играть. С небольшими поправками. Когда люди говорят что-то про "игру"... Мне кажется, что они эту "игру", собственно, и не смотрят. Надо пересматривать это все на холодную голову. Позитивное подмечать, негативное – тоже, и стараться это исправлять. Понятно, что проиграть три игры подряд в чемпионате, значит, стать объектом критики. Но её надо выдерживать.
Источник: www.rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.