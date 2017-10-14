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Гол Суареса позволил "Барселоне" уйти от поражения в матче с "Атлетико"

Лидер чемпионата Испании впервые потерял очки: в 8-м туре "Барселона" сыграла вничью с "Атлетико", но по-прежнему имеет 5-очковый отрыв от мадридского "Реала". "Атлетико" теперь отстаёт от мадридских соседей на 1 балл и делит 3 место с "Севильей".

Чемпионат Испании

8 тур

"Атлетико" М - "Барселона" 1:1

Голы: Сауль, 21, Суарес, 82


"Атлетико" М: Облак, Хуанфран, Луис, Савич, Годин, Габи (Торрес, 83), Коке, Сауль, Феррейра-Карраско (Тейе, 73), Корреа (Гайтан, 59), Гризманн

"Барселона": Штеген, Семеду (Роберто, 61), Альба, Юмтити, Пике, Бускетс, Ракитич (Паулиньо, 79), Иньеста (Деулофеу, 61), Гомеш, Суарес, Месси

Предупреждения: Габи, 14, Юмтити, 33, Ракитич, 45+1
Теги: Барселона Атлетико Суарес
Вчера, 23:41
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