"Наполи" одержал 8 победу в 8 турах, обыграв "Рому"

Чемпионат Италии



8 тур



"Рома" - "Наполи" 0:1



Голы: Инсинье, 20

Команда Маурицио Сарри продолжает идти без потерь и единолично лидировать в Серии А. Поскольку "Ювентус" сегодня проиграл "Лацио", отрыв неаполитанцев от туринцев (а также "Лацио" и имеющего игру в запасе "Интера") достиг 5 очков.: Бекер, Перес, Коларов, Манолас (Фасио, 59), Жесус, Росси, Пеллегрини (Герсон, 78), Найнгголан, Флоренци (Ундер, 71), Перотти, Джеко: Рейна, Хюсай, Гулам, Альбиоль, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 73), Аллан, Гамшик (Зелиньски, 71), Мертенс, Кальехон (Рог, 82), Инсинье: Жоржиньо, 43, Росси, 53, Фасио, 79, Гулам, 90