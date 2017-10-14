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"Наполи" одержал 8 победу в 8 турах, обыграв "Рому"

Команда Маурицио Сарри продолжает идти без потерь и единолично лидировать в Серии А. Поскольку "Ювентус" сегодня проиграл "Лацио", отрыв неаполитанцев от туринцев (а также "Лацио" и имеющего игру в запасе "Интера") достиг 5 очков.

Чемпионат Италии

8 тур

"Рома" - "Наполи" 0:1

Голы: Инсинье, 20


"Рома": Бекер, Перес, Коларов, Манолас (Фасио, 59), Жесус, Росси, Пеллегрини (Герсон, 78), Найнгголан, Флоренци (Ундер, 71), Перотти, Джеко

"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам, Альбиоль, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 73), Аллан, Гамшик (Зелиньски, 71), Мертенс, Кальехон (Рог, 82), Инсинье

Предупреждения: Жоржиньо, 43, Росси, 53, Фасио, 79, Гулам, 90
Теги: Наполи Рома Ювентус Сарри
Вчера, 23:47
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