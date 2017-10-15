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Андрей Аршавин стал обладателем Кубка Казахстана в составе "Кайрата"

"Кайрат", за который выступает российский полузащитник Андрей Аршавин, стал обладателем Кубка Казахстана.

В финальном матче"Кайрат" одержал победу над "Атырау" со счетом 1:0. Единственный мяч забил экс-игрок "Краснодара" Жерар Гоу.
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 00:20
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