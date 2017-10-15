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Габриэл Жезус: очень счастлив играть в одной команде с такими мастерами

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус прокомментировал победу над "Сток Сити" (7:2) в чемпионате Англии.

"Я очень счастлив играть в одной команде с такими мастерами, как, например, де Брейне. Думаю, болельщики получают удовольствие от игры, которую мы демонстрируем. Стараемся играть в результативный футбол", — приводит слова Жезуса BBС.
Теги: Манчестер Сити Сток Сити
Сегодня, 09:45
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