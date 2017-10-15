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"Краснодар" впервые потерпел 4 поражения подряд

"Краснодар" вчера в рамках 13-го тура чемпионата России проиграл дома ЦСКА (0:1).

"Горожане" впервые в своей истории потерпели 4 поражения подряд. Ранее южане уступили в премьер-лиге тульскому "Арсеналу" (0:1) и "Зениту" (0:2), а также проиграли "Томи" (1:2) в 1/16 финала Кубка России.

Кроме того, "Краснодар" впервые потерпел три сухих поражения в РФПЛ подряд.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 10:19
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9
(1)
№9 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SHIGA
Просто Галицкий постоянно раздвигает ноги гинеру..

Ты по себе Галицкого оцениваешь? Неблагодарное это дело, с дырявым очком за клавой сидеть... Впрочем, много вас, пeтушар, нонче за клавой засидает в перерывах между раздвиганием ног Гинеру. Правда, после того, как это показывают всей стране, вы неделю к клаве не подходите.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№8 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:16) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Ну а что удивительного? В этих 4 матчах кто соперники? 2 самые сильные команды нашего чемпионата. Плюс кубок который явно сливали, чтобы сосредоточиться на чемпионате и 3 месте дающим право играть в ЛЧ.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 12:07) #
  • 0
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Болеет за:
«Краснодар»
Бог не дурак , любит пятак..Шалимов ничего не меняет в игре Краснодара,действия команды предсказуемы..Хотя хороши Классон, Вандерсон-2, подтягивать можно было бы Игнатьева и Сулейманова..Но игра через фланги не конёк Шалимова..больше через центр..
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:55) #
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Цитата: SHIGA
Просто Галицкий постоянно раздвигает ноги гинеру..


Федун тоже долгие годы этим отличался...
Регистрация: 26.01.2007
№5 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 11:02) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Осталось только побить серию Игоря Акинфеева
Регистрация: 8.11.2015
№4 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 10:55) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
У Уралана тоже когда-то впервые было четыре поражения подряд,потом пять,потом...........а итог все помнят.Только Галицкий,видимо,запямятовал.
Регистрация: 27.07.2013
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:50) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Просто Галицкий постоянно раздвигает ноги гинеру..


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 10:37) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: СуперШтангист
C таким засильем средненьких легионеров и второсортных игроков, не говоря уже о воспитанниках фантастической академии, вполне возможно 5-е поражение подряд.

Краснодар явно деградирует,а ведь у него есть все чтобы прогрессировать и быть безоговорочным лидером нашего чемпа, но что то в структуре надо менять либо тренера ,либо ещё чего то ,тут уж пусть Галицкий думает...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:29) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Терек»
C таким засильем средненьких легионеров и второсортных игроков, не говоря уже о воспитанниках фантастической академии, вполне возможно 5-е поражение подряд.
Регистрация: 7.05.2017
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