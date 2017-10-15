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Костас Манолас пропустит матч Лиги чемпионов против "Челси"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что защитник Костас Манолас не сыграет в матче Лиги чемпионов против "Челси", передает Sky Italia.

"Это практически невозможно. Он травмировался после столкновения с Мертенсом. Думаю, в среду мы его точно не увидим", – сказал Ди Франческо.
Теги: Манолас Рома Челси
Сегодня, 11:21
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