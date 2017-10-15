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Никола Калинич пропустит дерби с "Интером"

Нападающий "Милана" и сборной Хорватии Никола Калинич из-за повреждения бедра не поможет своей команде в предстоящем гостевом матче восьмого тура итальянской серии А с "Интером" (15 октября), информирует "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу россонери.

Нападающий не участвовал в последних тренировках команды и не вошел в заявку на миланское дерби.

Миланское дерби состоится 15 октября. Начало матча запланировано на 21:45 мск.
Теги: Милан Интер
Сегодня, 12:02
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