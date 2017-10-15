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Лионель Месси впервые за 14 месяцев не забил в 3 гостевых матчах подряд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не забил на выезде с "Атлетико" (1:1).

Аргентинец продлил безголевую серию в чемпионате Испании в гостях до 3 матчей. Последний раз Месси не поражал чужие ворота в 3 выездных играх примеры подряд в апреле-августе 2016 года.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 12:31
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