Лионель Месси впервые за 14 месяцев не забил в 3 гостевых матчах подряд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не забил на выезде с "Атлетико" (1:1).Аргентинец продлил безголевую серию в чемпионате Испании в гостях до 3 матчей. Последний раз Месси не поражал чужие ворота в 3 выездных играх примеры подряд в апреле-августе 2016 года.