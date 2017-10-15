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"Зенит" проиграл "Арсеналу" в молодежном первенстве

"Арсенал" в матче 13-го тура молодежного первенства премьер-лиги обыграл "Зенит".


13 тур

"Зенит" - "Арсенал" 1:2

Голы: Денисов, 59 - Лобзин, 73, Маркин, 75

"Зенит": Рыбиков, Казаков, Алоян, Кириллов, Байрамов, Бойцов, Синяк, Скроботов (Поваров, 84), Тарасов, Воробьев (Макеев, 69), Денисов (Бачинский, 84)

"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Сикоев, Осипов, Борисов, Маркин, Максименко (Антипов, 79), Максумов (Доронин, 46), Веприков, Ивакин (Лобзин, 69), Седых

Предупреждения: Осипов, 69
Теги: Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 15:11
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