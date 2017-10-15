Опрос:

Новости партнеров

"Эйбар" и "Депортиво" поделили очки

Матч 8-го тура чемпионата Испании "Эйбар" - "Депортиво" завершился без голов.

Чемпионат Испании

8 тур

"Эйбар" - "Депортиво" 0:0

"Эйбар": Дмитрович, Хунка (Ломбан, 72), Оливейра, Арбилья, Рамис (Анхель, 72), Капа, Хордан, Д. Гарсия, Эскаланте, Э. Гарсия (Шарлес, 85), Энрич

"Депортиво": Узохо, Сидней, Альбентоса, Хуанфран, Луизинью, Гильерме, Чолак (Перес, 87), Борхес, Вальверде (Валье,75), Картабия (Баккали, 83), Андоне

Предупреждения: Арбилья, 38, Чолак, 56, Гарсия, 56, Борхес, 79
Теги: Эйбар Депортиво
Сегодня, 15:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.