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"Ростов" - "Рубин": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Рубина" на матч 13-го тура чемпионата России.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Байрамян, Могилевец, Маер, Думбья, Шомуродов, Дядюн.

"Рубин": Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон, Кудряшов, М'Вила, Оздоев, Лестьенн, Карадениз, Канунников.
Теги: Ростов Рубин
Сегодня, 15:31
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:27) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ох-хо-хо-хо-хо. Ну Юсупов травмирован, а где же Гацкан, Калачев и Бухаров? В запасе? Да и у Рубина Азмун видимо тоже?
Регистрация: 16.05.2017
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