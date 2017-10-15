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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вчера, 23:47
"Наполи" одержал 8 победу в 8 турах, обыграв "Рому"
"Наполи" одержал 8 победу в 8 турах, обыграв "Рому"
"Фиорентина" одержала победу над "Удинезе"
В матче 8-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" взяла верх над "Удинезе" - 2:1.
Чемпионат Италии
8 тур
"Фиорентина" - "Удинезе" 2:1
Голы: Теро, 28, 57, Самир, 72
"Фиорентина": Спортьелло, Бираги, Астори, Песселья, Лорини, Бадель, Бенасси (Уго, 76), Верету, Кьеза (Эйссерик, 80), Теро (Санчес, 84), Симеоне
"Удинезе": Биссарри, Самир, Нуйтинк, Видмер (Аднан, 46), Анджелла, Де Пауль, Янкто, Фофана (Перица, 69), Барак, Лопес, Ласанья (Ридер, 46)
Предупреждения: Самир, 53, Верету, 54
Чемпионат Италии
8 тур
"Фиорентина" - "Удинезе" 2:1
Голы: Теро, 28, 57, Самир, 72
"Фиорентина": Спортьелло, Бираги, Астори, Песселья, Лорини, Бадель, Бенасси (Уго, 76), Верету, Кьеза (Эйссерик, 80), Теро (Санчес, 84), Симеоне
"Удинезе": Биссарри, Самир, Нуйтинк, Видмер (Аднан, 46), Анджелла, Де Пауль, Янкто, Фофана (Перица, 69), Барак, Лопес, Ласанья (Ридер, 46)
Предупреждения: Самир, 53, Верету, 54
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