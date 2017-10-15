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"Фиорентина" одержала победу над "Удинезе"

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" взяла верх над "Удинезе" - 2:1.

Чемпионат Италии

8 тур

"Фиорентина" - "Удинезе" 2:1

Голы: Теро, 28, 57, Самир, 72

"Фиорентина": Спортьелло, Бираги, Астори, Песселья, Лорини, Бадель, Бенасси (Уго, 76), Верету, Кьеза (Эйссерик, 80), Теро (Санчес, 84), Симеоне

"Удинезе": Биссарри, Самир, Нуйтинк, Видмер (Аднан, 46), Анджелла, Де Пауль, Янкто, Фофана (Перица, 69), Барак, Лопес, Ласанья (Ридер, 46)

Предупреждения: Самир, 53, Верету, 54
Теги: Фиорентина Удинезе
Сегодня, 15:32
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