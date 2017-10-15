"Уфа" с минимальным счетом выиграла у "Локомотива"

В матче 13-го тура чемпионата России "Локомотив" в гостях проиграл "Уфе".Чемпионат России13 тур: Игбун, 77"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Салатич, 85), Сысуев, (Засеев, 85), Игбун."Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Рыбусь, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, (Корян, 85), Фернандеш, Эдер.Предупреждения: Игбун, 68, Тумасян, 75