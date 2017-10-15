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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вчера, 23:47
"Наполи" одержал 8 победу в 8 турах, обыграв "Рому"
"Наполи" одержал 8 победу в 8 турах, обыграв "Рому"
"Уфа" с минимальным счетом выиграла у "Локомотива"
В матче 13-го тура чемпионата России "Локомотив" в гостях проиграл "Уфе".
Чемпионат России
13 тур
"Уфа" - "Локомотив" 1:0
Голы: Игбун, 77
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Салатич, 85), Сысуев, (Засеев, 85), Игбун.
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Рыбусь, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, (Корян, 85), Фернандеш, Эдер.
Предупреждения: Игбун, 68, Тумасян, 75
Чемпионат России
13 тур
"Уфа" - "Локомотив" 1:0
Голы: Игбун, 77
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Салатич, 85), Сысуев, (Засеев, 85), Игбун.
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Рыбусь, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, (Корян, 85), Фернандеш, Эдер.
Предупреждения: Игбун, 68, Тумасян, 75
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