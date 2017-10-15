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"Уфа" с минимальным счетом выиграла у "Локомотива"

В матче 13-го тура чемпионата России "Локомотив" в гостях проиграл "Уфе".

Чемпионат России

13 тур

"Уфа" - "Локомотив" 1:0

Голы: Игбун, 77

"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Салатич, 85), Сысуев, (Засеев, 85), Игбун.

"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Рыбусь, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, (Корян, 85), Фернандеш, Эдер.

Предупреждения: Игбун, 68, Тумасян, 75
Теги: Уфа Локомотив
Сегодня, 15:54
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№45 Написал: Phil Москва (Сегодня, 17:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Локомотив прикалывается что ли постоянно, вот честное слово ?!
Регистрация: 5.06.2017
№44 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Хитрый Лис
Третьесортный турнир важнее второсортного? Ну-ну. И как же вы успехов добились в первосортном турнире, расскажешь?

ты не понял,вы сами виноваты что свой РФПЛ на ментальном уровне ставите ниже второсортных турниров,так как тогда ему не быть третьесортным?нужно брать пример с Италии например,где скудетто наивысшая награда в сезоне.Причем тут мы,вы,мы о престиже нашего футбола речь ведем,а не соревнуемся,наши клубы все в ЛЧ далеко не блещут

Наш чемпионат третьесортный не потому что мы так к нему относимся, а потому что он такой и есть. Кроме Зенита и Спартака в нем нет команд, которые могут набрать 50 тысяч на матч. Низкий интерес к футболу делает его невыгодным для финансовых вложений, а без финансовых вложений не будет и интересного футбола. Замкнутый круг.
Ментальность тут не при чем.
Регистрация: 19.03.2010
№43 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 17:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Цитата: strekall
Цитата: SHIGA
Сегодня пососать передастам газпромовским дадут? Отличные были бы выходные joy

Вы уж лучше закупайте вазелин ко вторнику, знатный трах будет! laughing


Ты и перед Ливером то же самое трендел.


А вы у него выиграли? Севилья гораздо сильнее ливера. Думаю и адекватные поросята это знают.


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№42 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Третьесортный турнир важнее второсортного? Ну-ну. И как же вы успехов добились в первосортном турнире, расскажешь?

ты не понял,вы сами виноваты что свой РФПЛ на ментальном уровне ставите ниже второсортных турниров,так как тогда ему не быть третьесортным?нужно брать пример с Италии например,где скудетто наивысшая награда в сезоне.Причем тут мы,вы,мы о престиже нашего футбола речь ведем,а не соревнуемся,наши клубы все в ЛЧ далеко не блещут
Регистрация: 3.08.2016
№41 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 16:56) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Раз, два, три.. Зенитушка С_О_С_И!

Через пару часов вся страна за Тульский Арсенал.. Ввпееред Тула.)

Ха-ха, придурок! laughing


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№40 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:53) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Хитрый Лис
Второсортный турнир - это чемпионат России по футболу. Но если уж ты заговорил о ЛЧ, то в последние 10 лет мы и там побеждали чаще чем кто либо из российских клубов, не вижу никакого противоречия.

наш чемпионат это третий сорт уже и подрывают его ценность те кто возвышает второсортные турниры до небес,в приоритете должен быть свой чемпионат,а уже потом ЛЕ,а не наоборот,только тогда поднимется престиж собственного,а особняком всего стоит разумеется ЛЧ

Третьесортный турнир важнее второсортного? Ну-ну. И как же вы успехов добились в первосортном турнире, расскажешь?
Регистрация: 19.03.2010
№39 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:53) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Цитата: SHIGA
Сегодня пососать передастам газпромовским дадут? Отличные были бы выходные joy

Вы уж лучше закупайте вазелин ко вторнику, знатный трах будет! laughing


Ты и перед Ливером то же самое трендел.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№38 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Второсортный турнир - это чемпионат России по футболу. Но если уж ты заговорил о ЛЧ, то в последние 10 лет мы и там побеждали чаще чем кто либо из российских клубов, не вижу никакого противоречия.

наш чемпионат это скорее третий сорт уже и подрывают его ценность те кто возвышает второсортные турниры до небес,в приоритете должен быть свой чемпионат,а уже потом ЛЕ,а не наоборот,только тогда поднимется престиж собственного,а особняком всего стоит разумеется ЛЧ
Регистрация: 3.08.2016
№37 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:43) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Смотрел отрывками, Палыч ежился недовольно.
Ладно, хрен с ним, матчи с быками и Зиной покажут, на что мы сможем расчитывать в этом чемпе.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№36 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:41) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Хитрый Лис
Не наша проблема. Судя по еврокубковым выступлениям у нас уже лет 10 нет конкурентов .

а что же ты так резко пластинку сменил?А в том сезоне чья проблема была?какие 10 лет,посчитай сколько из этих 10 лет вы играли во второсортном турнире?не корректно как минимум брать в расчет турнир где уровень большинства команд соответствует ФНЛ и ПФЛ,в ЛЧ зарабатывать очки это совершенно другое дело,впрочем нравится вам ЛЕ играйте там

Второсортный турнир - это чемпионат России по футболу. Но если уж ты заговорил о ЛЧ, то в последние 10 лет мы и там побеждали чаще чем кто либо из российских клубов, не вижу никакого противоречия.
Регистрация: 19.03.2010
№35 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:37) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Не наша проблема. Судя по еврокубковым выступлениям у нас уже лет 10 нет конкурентов .

а что же ты так резко пластинку сменил?А в том сезоне чья проблема была?какие 10 лет,посчитай сколько из этих 10 лет вы играли во второсортном турнире?не корректно как минимум брать в расчет турнир где уровень большинства команд соответствует ФНЛ и ПФЛ,в ЛЧ зарабатывать очки это совершенно другое дело,впрочем нравится вам ЛЕ играйте там
Регистрация: 3.08.2016
№34 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:33) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Раз, два, три.. Зенитушка С_О_С_И!

Через пару часов вся страна за Тульский Арсенал.. Ввпееред Тула.)

С вашей тульской подстилкой как-нибудь управимся.

Цитата: Frankenstein
Цитата: scorpion 69
а нам пора отрываться,со сл круга пойдет бойня

никакой бойни не будет,дрезина будет только падать,кони чахлые на пердячем паре едут,Газпром зачистил дорожку к лавровому венку,нет конкуренции в чемпионате о которой вы так много вещали в прошлом сезоне,первое место зенита это не ваша заслуга,а Газпрома и слабости конкурентов

Не наша проблема. Судя по еврокубковым выступлениям у нас уже лет 10 нет конкурентов .
Регистрация: 19.03.2010
№33 Написал: vvSpartak (Сегодня, 16:31) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
первое место зенита это не ваша заслуга,а Газпрома и слабости конкурентов

верно подмечено!


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№32 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:29) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
а нам пора отрываться,со сл круга пойдет бойня

никакой бойни не будет,дрезина будет только падать,кони чахлые на пердячем паре едут,Газпром зачистил дорожку к лавровому венку,нет конкуренции в чемпионате о которой вы так много вещали в прошлом сезоне,первое место зенита это не ваша заслуга,а Газпрома и слабости конкурентов
Регистрация: 3.08.2016
№31 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 16:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Сегею Богдановичу-респект!
Регистрация: 15.03.2009
№30 Написал: vvSpartak (Сегодня, 16:26) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Цитата: vvSpartak
Цитата: scorpion 69
у свиней и тут словесный понос прет,до какой же степени ущербные они,а нам пора отрываться,со сл круга пойдет бойня

ущербность как раз от вас и исходит, боитесь конкуренции

Свиньи вообще никому не конкурент , если только в середине таблицы, да и то...

так чего вы тогда за чеченов болеете?-неприятно когда вас в грозном унижают, а мы там выигрываем?


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№29 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:26) #
  • -6
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Раз, два, три.. Зенитушка С_О_С_И!

Через пару часов вся страна за Тульский Арсенал.. Ввпееред Тула.)


--------------------
за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№28 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 16:23) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvSpartak
Цитата: scorpion 69
у свиней и тут словесный понос прет,до какой же степени ущербные они,а нам пора отрываться,со сл круга пойдет бойня

ущербность как раз от вас и исходит, боитесь конкуренции

Свиньи вообще никому не конкурент , если только в середине таблицы, да и то...


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№27 Написал: vvSpartak (Сегодня, 16:21) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
у свиней и тут словесный понос прет,до какой же степени ущербные они,а нам пора отрываться,со сл круга пойдет бойня

ущербность как раз от вас и исходит, боитесь конкуренции


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№26 Написал: Бриг (Сегодня, 16:21) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Локомотив вперед летел, в Уфе остановился..А ежели, серьезно по существу игры, игра была до гола, кто первый забьёт, тот и выиграет..Забила Уфа, кстати не плохая комбинация..Миранчуки понравились..Эдер видимо решил отдохнуть..
Регистрация: 21.11.2016
№25 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:19) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Но Уфа дома мало кому проигрывает,не злорадствуйте,а смогут ли бомжи и кони их в гостях победить?В любом случае паровозы будут в тройке.
Регистрация: 12.02.2013
№24 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:19) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Сегодня пососать передастам газпромовским дадут? Отличные были бы выходные joy

Ты после 5-1 чем порваную жопу склеивал, Моментом? Не убирай его далеко, тебе пригодится еще...
Регистрация: 19.03.2010
№23 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 16:18) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Сегодня пососать передастам газпромовским дадут? Отличные были бы выходные joy

Вы уж лучше закупайте вазелин ко вторнику, знатный трах будет! laughing


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№22 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:17) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
у свиней и тут словесный понос прет,до какой же степени ущербные они,а нам пора отрываться,со сл круга пойдет бойня
Регистрация: 3.02.2011
№21 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 16:14) #
  • +7
  •  (7)

Уфу с победой!
Сёмин сегодня своим навтыкает...
Регистрация: 7.05.2010
№20 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Второе место пока остается вакантным, еще в первом круге.
Регистрация: 20.03.2014
№19 Написал: trent (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
отличный результат...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№18 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:11) #
  • -3
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня пососать передастам газпромовским дадут? Отличные были бы выходные joy


--------------------
за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№17 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:09) #
  • -5
  •  (23)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поболеем сегодня за СБГ
Регистрация: 17.05.2015
№16 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:09) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
теперь нам надо выигрывать

там верняк,уже занесли Туле,как на Кубок такого больше не повторится,Фурса поработал с населением
Регистрация: 3.08.2016
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