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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Постой, паровоз. "Уфа" остановила вице-лидера
Вывеска «Уфа» – «Локомотив» должна была отпугнуть собиравшихся потратить время на просмотр РФПЛ в воскресенье днём: все 3 матча этих команд в прошлом сезоне завершились со счётом 1:0, а за всю историю противостояния соперники ни разу не обменялись мячами. Сегодня тенденция нарушена не была - команда Сергея Семака одним голом остановила 3-матчевую победную серию «Локомотива».
Островок надежды
Ожидать феерического зрелища в любом случае не стоило, но надежду на смотрибельный футбол давало решение Сёмина не отходить от схемы с четырьмя защитниками, с которой «Локомотив» одержал две разгромные победы перед перерывом. «Уфа», отыгравшая на ноль с ЦСКА, от своей неизменной расстановки, естественно, не отошла.
Не изменяя традициям
Первые таймы на стадионе «Нефтяник» всегда завершаются без голов. То есть вообще всегда – в этом сезоне «Уфа» до перерыва ни разу не пропустила и не забила в домашних матчах. «Локомотив» был не самым подходящим соперником для окончания серии, потому итог первой половины никого не удивил.
Больше, чем хозяйское преимущество
Впрочем, игра была не такой уж ужасной, какой можно было ожидать. Инициативу взяла именно «Уфа», которая уже на первых минутах вскрыла соперника по правому флангу и заставила Гильерме перехватывать прострел Живоглядова. До следующего момента прошло достаточно времени, но «Уфа» играла активно, целеустремленно. Больше всех по обыкновению зажигал Слай.
Именно он разорвал правый фланг обороны «Локо», на который сегодня вышел Рыбус, и заставил Кверквелию сделать хороший заход на автогол – Гильерме выручил. Далее последовала серия стандартов в исполнении «Уфы», на которых тоже было горячо. Игроки «Локомотива» продолжали угрожать своим воротам, перевес «Уфы» по итогам первой половины тайма был очевиден.
Так кто здесь вице-лидер?
«Локомотив» смотрелся слабо, особенно для второй команды чемпионата. Но вторую половину 45-минутки он всё же оставил за собой. Отдельно здесь стоит отметить заслугу Антона Миранчука, который несколько раз, пусть порой неудачно, пытался раскрутить атаки за счёт протаскивания мяча вперёд и последующей обостряющей передачи.
Фернандеш своего максимума не показывал: именно ему принадлежит главный промах метров с семи и попадания в офсайды. Игру вёл не Мануэл, а скорее братья Миранчуки, что объясняется позицией португальца на левом фланге, где полностью он себя не реализовывал. Увы, «Локомотиву» снова не хватало нападающего: Эдер очевидно не угадал с бутсами, с удивлением реагировал на искусственное покрытие и в острых фазах атак только падал. В одном из опасных моментов вместо результативного удара с угла вратарской он вместе с мячом выкатился за лицевую.
Жить не стало веселее
Если в первые таймы в Уфе проходят без голов, то после перерыва здесь всё же заковыривают мяч-другой, а дважды в этом сезоне разворачивалось голевое безумие. Да и вообще после перерыва футбол обычно приобретает более открытый характер из-за потери концентрации, усталости игроков, желания победить, подвигающего к риску.
Однако в данном случае команды словно напротив испугались, что у обоих ворот было аж по 2 момента, и серьёзно уплотнили свои построения. Разбежаться было негде, а вот брак был повсюду. Наступила тяжёлая пора вязкой борьбы и попыток пробиться к чужой штрафной сквозь удары по ногам.
Хозяева поля – хозяева положения
Минуты с 65-й «Локомотив» как-то совсем перестал предпринимать эти попытки: «Уфа» завладела мячом и территорией, продолжала заряжаться энергией Слая, который врывался в штрафную, требовал пенальти, цапался с соперниками. Команда Семака неплохо задействовала фланги, и на 76-й минуте наконец отобразила это на поле.
Стоцкий с Йокичем разыграли комбинацию, в результате которой словенец прострелил из-под Кверквелии, рикошет от которого получился очень неудачным. Пейчинович с Денисовым напомнили двух волейболистов, между которыми на площадку опускается мяч из-за того, что они понадеялись друг на друга. Неманья не успел среагировать, Виталий не успел за Слаем, а лидер «Уфы» поспел когда и куда надо.
Игра до гола
История противостояния команд говорила о том, что пытаться отыгрываться тут бесполезно: тот, кто забивает первым, побеждает, и ничего с этим не поделать. «Локомотив» и не смог: после пропущенного мяча только Алексею Миранчуку удалось хлёстко пробить по центру ворот, другие не угрожали даже так. В закромах для усиления игры Юрий Сёмин наскрёб только Аршака Коряна, но тот в Голландии, похоже, совсем не работал над кроссами. Обе подачи были комфортнейшими для Беленова, ну а других замен Сёмин не сделал. Как итог – концовка, которая своей безмоментностью только подтвердила справедливость итогового результата.
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Салатич, 85), Сысуев, (Засеев, 85), Игбун.
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Рыбусь, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, (Корян, 85), Фернандеш, Эдер.
Предупреждения: Игбун, 68, Тумасян, 75
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Островок надежды
Ожидать феерического зрелища в любом случае не стоило, но надежду на смотрибельный футбол давало решение Сёмина не отходить от схемы с четырьмя защитниками, с которой «Локомотив» одержал две разгромные победы перед перерывом. «Уфа», отыгравшая на ноль с ЦСКА, от своей неизменной расстановки, естественно, не отошла.
Не изменяя традициям
Первые таймы на стадионе «Нефтяник» всегда завершаются без голов. То есть вообще всегда – в этом сезоне «Уфа» до перерыва ни разу не пропустила и не забила в домашних матчах. «Локомотив» был не самым подходящим соперником для окончания серии, потому итог первой половины никого не удивил.
Больше, чем хозяйское преимущество
Впрочем, игра была не такой уж ужасной, какой можно было ожидать. Инициативу взяла именно «Уфа», которая уже на первых минутах вскрыла соперника по правому флангу и заставила Гильерме перехватывать прострел Живоглядова. До следующего момента прошло достаточно времени, но «Уфа» играла активно, целеустремленно. Больше всех по обыкновению зажигал Слай.
Именно он разорвал правый фланг обороны «Локо», на который сегодня вышел Рыбус, и заставил Кверквелию сделать хороший заход на автогол – Гильерме выручил. Далее последовала серия стандартов в исполнении «Уфы», на которых тоже было горячо. Игроки «Локомотива» продолжали угрожать своим воротам, перевес «Уфы» по итогам первой половины тайма был очевиден.
Так кто здесь вице-лидер?
«Локомотив» смотрелся слабо, особенно для второй команды чемпионата. Но вторую половину 45-минутки он всё же оставил за собой. Отдельно здесь стоит отметить заслугу Антона Миранчука, который несколько раз, пусть порой неудачно, пытался раскрутить атаки за счёт протаскивания мяча вперёд и последующей обостряющей передачи.
Фернандеш своего максимума не показывал: именно ему принадлежит главный промах метров с семи и попадания в офсайды. Игру вёл не Мануэл, а скорее братья Миранчуки, что объясняется позицией португальца на левом фланге, где полностью он себя не реализовывал. Увы, «Локомотиву» снова не хватало нападающего: Эдер очевидно не угадал с бутсами, с удивлением реагировал на искусственное покрытие и в острых фазах атак только падал. В одном из опасных моментов вместо результативного удара с угла вратарской он вместе с мячом выкатился за лицевую.
Когда просыпаешься в воскресенье днем с похмелья, а воды дома нет pic.twitter.com/maLz2726xo— #ВГИК (@vgikofficial) October 15, 2017
Жить не стало веселее
Если в первые таймы в Уфе проходят без голов, то после перерыва здесь всё же заковыривают мяч-другой, а дважды в этом сезоне разворачивалось голевое безумие. Да и вообще после перерыва футбол обычно приобретает более открытый характер из-за потери концентрации, усталости игроков, желания победить, подвигающего к риску.
Однако в данном случае команды словно напротив испугались, что у обоих ворот было аж по 2 момента, и серьёзно уплотнили свои построения. Разбежаться было негде, а вот брак был повсюду. Наступила тяжёлая пора вязкой борьбы и попыток пробиться к чужой штрафной сквозь удары по ногам.
Хозяева поля – хозяева положения
Минуты с 65-й «Локомотив» как-то совсем перестал предпринимать эти попытки: «Уфа» завладела мячом и территорией, продолжала заряжаться энергией Слая, который врывался в штрафную, требовал пенальти, цапался с соперниками. Команда Семака неплохо задействовала фланги, и на 76-й минуте наконец отобразила это на поле.
Стоцкий с Йокичем разыграли комбинацию, в результате которой словенец прострелил из-под Кверквелии, рикошет от которого получился очень неудачным. Пейчинович с Денисовым напомнили двух волейболистов, между которыми на площадку опускается мяч из-за того, что они понадеялись друг на друга. Неманья не успел среагировать, Виталий не успел за Слаем, а лидер «Уфы» поспел когда и куда надо.
Игра до гола
История противостояния команд говорила о том, что пытаться отыгрываться тут бесполезно: тот, кто забивает первым, побеждает, и ничего с этим не поделать. «Локомотив» и не смог: после пропущенного мяча только Алексею Миранчуку удалось хлёстко пробить по центру ворот, другие не угрожали даже так. В закромах для усиления игры Юрий Сёмин наскрёб только Аршака Коряна, но тот в Голландии, похоже, совсем не работал над кроссами. Обе подачи были комфортнейшими для Беленова, ну а других замен Сёмин не сделал. Как итог – концовка, которая своей безмоментностью только подтвердила справедливость итогового результата.
Чемпионат России
13 тур
"Уфа" - "Локомотив" 1:0
13 тур
"Уфа" - "Локомотив" 1:0
Гол: Игбун, 77
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Салатич, 85), Сысуев, (Засеев, 85), Игбун.
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Рыбусь, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, (Корян, 85), Фернандеш, Эдер.
Предупреждения: Игбун, 68, Тумасян, 75
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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