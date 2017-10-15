Массимилиано Аллегри: для завоевания Скудетто нужно сражаться в каждом матче

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от "Лацио" (1:2) в 8-м туре чемпионата Италии."У нас были предупреждающие знаки в прошлых матчах, но мы не обратили на них внимания, за что и поплатились. Для завоевания Скудетто нужно сражаться в каждом матче. Теперь нужно настроиться на Лигу чемпионов", - цитирует Аллегри Football Italia.