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Массимилиано Аллегри: для завоевания Скудетто нужно сражаться в каждом матче

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от "Лацио" (1:2) в 8-м туре чемпионата Италии.

"У нас были предупреждающие знаки в прошлых матчах, но мы не обратили на них внимания, за что и поплатились. Для завоевания Скудетто нужно сражаться в каждом матче. Теперь нужно настроиться на Лигу чемпионов", - цитирует Аллегри Football Italia.
Теги: Аллегри Ювентус Лацио
Сегодня, 16:06
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