Сергей Семак: ребята молодцы, по делу выиграли

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о победе над "Локомотивом" (1:0)."Сегодня хорошо играли, плотно, в обороне хорошо выглядели. Конечно, нам тяжело даются забитые голы. Моменты есть, хромает реализация. Нам есть над чем работать. Ребята молодцы, по делу выиграли.Был ли пенальти в одном из эпизодов? Надо смотреть повтор, сложно определить так. Судья был ближе", - сказал Семак.