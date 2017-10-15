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Сергей Семак: ребята молодцы, по делу выиграли

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о победе над "Локомотивом" (1:0).

"Сегодня хорошо играли, плотно, в обороне хорошо выглядели. Конечно, нам тяжело даются забитые голы. Моменты есть, хромает реализация. Нам есть над чем работать. Ребята молодцы, по делу выиграли.

Был ли пенальти в одном из эпизодов? Надо смотреть повтор, сложно определить так. Судья был ближе", - сказал Семак.
Теги: Семак Уфа Локомотив
Сегодня, 16:09
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№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А сережа молодец


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
честно заработали конвертики от Газпрома,Семак свою функцию прокладки выполняет как надо,дальше можно и проиграть условному Ахмату
Регистрация: 3.08.2016
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