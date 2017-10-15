Юрий Семин: игра шла до ошибки. Мы ее допустили, мы и проиграли

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Уфы" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России."Был очень сложный матч. У "Уфы", как и у нас практически не было ударов по воротам. Игра была в центре поля, много единоборств… Игра шла до ошибки. Мы ее допустили, мы и проиграли",– сказал Ctvby в эфире телеканала "Наш футбол".