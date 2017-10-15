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Юрий Семин: игра шла до ошибки. Мы ее допустили, мы и проиграли

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Уфы" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

"Был очень сложный матч. У "Уфы", как и у нас практически не было ударов по воротам. Игра была в центре поля, много единоборств… Игра шла до ошибки. Мы ее допустили, мы и проиграли",– сказал Ctvby в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Семин Локомотив Уфа
Сегодня, 16:25
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
5 место.. 5 место по окончание чемпионата с такой посредственной игрой.. Цепляйтесь за 5 место зубами..


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
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