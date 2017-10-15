В Индонезии 38-летний вратарь умер после столкновения с одноклубником (видео)

Вратарь индонезийской команды "Персела" Чойрул Худа скончался по пути в больницу после столкновения с одноклубником Рамоном Родригесом в конце первого тайма матча национального первенства против клуба "Семен Паданг".У голкипера посмертно были диагностированы тяжелые травмы головы и шеи.