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В Индонезии 38-летний вратарь умер после столкновения с одноклубником (видео)

Вратарь индонезийской команды "Персела" Чойрул Худа скончался по пути в больницу после столкновения с одноклубником Рамоном Родригесом в конце первого тайма матча национального первенства против клуба "Семен Паданг".

У голкипера посмертно были диагностированы тяжелые травмы головы и шеи.

Сегодня, 16:43
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№4 Написал: truten74 (Сегодня, 17:11) #
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Футбол становится опасным видом спорта,скорее всего и был.
Регистрация: 16.08.2017
№3 Написал: Lacan (Сегодня, 17:10) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Посмотрел, не показалось столкновение смертельным, может что-то не сделали врачи при оказании первой помощи?
Регистрация: 27.09.2011
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
Жаль...и не сказать, что столкновение жестокое...может я слепой?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Блиин, ну как так а? Ну не должен был он умереть. Нельзя так...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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