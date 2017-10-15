На матче "Зенит" - "Арсенал" будет закрыта крыша стадиона

Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча 13-го тура Премьер-лиги "Зенит" - "Арсенал" будет закрыта, сообщает официальный твиттер "Крыши на Крестовском".Матч "Зенит" – "Арсенал" пройдет сегодня и начнется в 19:00 мск.