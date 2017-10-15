Курбан Бердыев: "Ростов" для нас - одна из самых ярких страниц жизни (видео)

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев поделился впечатлениями от победы с минимальным счетом в матче с "Ростовом".- Есть удовлетворение прежде всего от результата. Серия неудач давила на ребят,это подтверждает игра после забитого гола, когда мы стали играть на удержание. Благодарен ребятам, что переломили себя, и не допустили ошибок прошлых матчей, где пропускали в последние минуты.- Мы усердно готовились. Но действительно, одна атака на весь первый тайм едва не привела к голу.- И Калачев, и Бухаров среди запасных игроков - это неожиданность для меня.- Считаю, это победа команды.- "Ростов" для тренерского штаба в нашем сердце на всю жизнь, это одна из самых ярких страниц нашей жизни.