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Курбан Бердыев: "Ростов" для нас - одна из самых ярких страниц жизни (видео)

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев поделился впечатлениями от победы с минимальным счетом в матче с "Ростовом".



- Есть удовлетворение прежде всего от результата. Серия неудач давила на ребят,это подтверждает игра после забитого гола, когда мы стали играть на удержание. Благодарен ребятам, что переломили себя, и не допустили ошибок прошлых матчей, где пропускали в последние минуты.

- За весь первый тайм вы пропустили только одну атаку. Настолько хорошо разобрали игру соперника?

- Мы усердно готовились. Но действительно, одна атака на весь первый тайм едва не привела к голу.

- Ожидали ли вы увидеть Калачева в запасе?

- И Калачев, и Бухаров среди запасных игроков - это неожиданность для меня.

- Сегодня это была победа Джанаева?

- Считаю, это победа команды.

- Скучаете ли вы по "Ростову"?

- "Ростов" для тренерского штаба в нашем сердце на всю жизнь, это одна из самых ярких страниц нашей жизни.

Rusfootball.info
Теги: Бердыев Рубин Ростов
Сегодня, 19:04
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