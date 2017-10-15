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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Курбан Бердыев: "Ростов" для нас - одна из самых ярких страниц жизни (видео)
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев поделился впечатлениями от победы с минимальным счетом в матче с "Ростовом".
- Есть удовлетворение прежде всего от результата. Серия неудач давила на ребят,это подтверждает игра после забитого гола, когда мы стали играть на удержание. Благодарен ребятам, что переломили себя, и не допустили ошибок прошлых матчей, где пропускали в последние минуты.
- За весь первый тайм вы пропустили только одну атаку. Настолько хорошо разобрали игру соперника?
- Мы усердно готовились. Но действительно, одна атака на весь первый тайм едва не привела к голу.
- Ожидали ли вы увидеть Калачева в запасе?
- И Калачев, и Бухаров среди запасных игроков - это неожиданность для меня.
- Сегодня это была победа Джанаева?
- Считаю, это победа команды.
- Скучаете ли вы по "Ростову"?
- "Ростов" для тренерского штаба в нашем сердце на всю жизнь, это одна из самых ярких страниц нашей жизни.
Rusfootball.info
- Есть удовлетворение прежде всего от результата. Серия неудач давила на ребят,это подтверждает игра после забитого гола, когда мы стали играть на удержание. Благодарен ребятам, что переломили себя, и не допустили ошибок прошлых матчей, где пропускали в последние минуты.
- За весь первый тайм вы пропустили только одну атаку. Настолько хорошо разобрали игру соперника?
- Мы усердно готовились. Но действительно, одна атака на весь первый тайм едва не привела к голу.
- Ожидали ли вы увидеть Калачева в запасе?
- И Калачев, и Бухаров среди запасных игроков - это неожиданность для меня.
- Сегодня это была победа Джанаева?
- Считаю, это победа команды.
- Скучаете ли вы по "Ростову"?
- "Ростов" для тренерского штаба в нашем сердце на всю жизнь, это одна из самых ярких страниц нашей жизни.
Rusfootball.info
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