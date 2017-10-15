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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Леонид Кучук: у нас с Бердыевым не одинаковые взгляды на футбол
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Седьмая игра без побед, в очередной раз необязательный мяч при неплохой игре и нереализованных своих голевых моментов.
- Что требуется, чтобы победить?
- Конечно, трудно воспринимается, когда соперник забивает с одного момента. У нас есть проблемы - если в начале чемпионата удалось некоторые моменты удержать, то сейчас они проявляются. Команда на 90% обновилась, и это периодически проявляется. Причем мы знали этот розыгрыш углового "Рубином" и разбирали его, но два рикошета - и получился гол. Вроде и сами гол забили, и пенальти был. Уровень игры достаточно приличный, но надо уметь еще добиваться результата. Команда новая, футболисты притираются, все это сказывается.
- Команда именно новая или недоукомплектованная?
- А что - за три недели можно укомплектовать команду? Это нереально. Вы хотите построить дом, вам нужно 500 кирпичей, а у вас только сто. Потом 200, 300 - и что, вы построили дом? Это невозможно. Команда формируется, работает со своими слабыми и сильными сторонами. Конечно, нужно уметь бороться за результат.
- Прошлый перерыв на матчи сборных отрицательно сказался на команде. А нынешний?
- Любой перерыв плохо накладывается. Иногда у нас оставалась 12 футболистов. Плюс травма Юсупова, карточка Гацкана, пришлось все изменять. Старались подтянуть команду, так как у нас были сложности по некоторым игрокам в части физической готовности. Даже ограниченным составом попытались решить эти проблемы. Но пока результата нет - либо рикошет, либо сумасшедший удар. Верного объяснения неудачам нет - уровень игры серьезный, но нужен еще результат.
- Видите ли вы в чем-нибудь оптимизм?
- Оптимизм в том, что команда старается цепляться, бороться, но к сожалению, исход получается как сегодня. Нравится, как перестраивается по ходу игры.
- Было ли для вас принципиальным творческое противостояние с Бердыевым, тем более что вы почти одинаково смотрите на футбол?
- У нас не одинаковые взгляды на футбол. У каждого свои нюансы, особенности. Я бы сказал, что сегодня было интересно. Серьезное противостояние получилось. Но случается, что оно заканчивается не в твою пользу.
- Седьмая игра без побед, в очередной раз необязательный мяч при неплохой игре и нереализованных своих голевых моментов.
- Что требуется, чтобы победить?
- Конечно, трудно воспринимается, когда соперник забивает с одного момента. У нас есть проблемы - если в начале чемпионата удалось некоторые моменты удержать, то сейчас они проявляются. Команда на 90% обновилась, и это периодически проявляется. Причем мы знали этот розыгрыш углового "Рубином" и разбирали его, но два рикошета - и получился гол. Вроде и сами гол забили, и пенальти был. Уровень игры достаточно приличный, но надо уметь еще добиваться результата. Команда новая, футболисты притираются, все это сказывается.
- Команда именно новая или недоукомплектованная?
- А что - за три недели можно укомплектовать команду? Это нереально. Вы хотите построить дом, вам нужно 500 кирпичей, а у вас только сто. Потом 200, 300 - и что, вы построили дом? Это невозможно. Команда формируется, работает со своими слабыми и сильными сторонами. Конечно, нужно уметь бороться за результат.
- Прошлый перерыв на матчи сборных отрицательно сказался на команде. А нынешний?
- Любой перерыв плохо накладывается. Иногда у нас оставалась 12 футболистов. Плюс травма Юсупова, карточка Гацкана, пришлось все изменять. Старались подтянуть команду, так как у нас были сложности по некоторым игрокам в части физической готовности. Даже ограниченным составом попытались решить эти проблемы. Но пока результата нет - либо рикошет, либо сумасшедший удар. Верного объяснения неудачам нет - уровень игры серьезный, но нужен еще результат.
- Видите ли вы в чем-нибудь оптимизм?
- Оптимизм в том, что команда старается цепляться, бороться, но к сожалению, исход получается как сегодня. Нравится, как перестраивается по ходу игры.
- Было ли для вас принципиальным творческое противостояние с Бердыевым, тем более что вы почти одинаково смотрите на футбол?
- У нас не одинаковые взгляды на футбол. У каждого свои нюансы, особенности. Я бы сказал, что сегодня было интересно. Серьезное противостояние получилось. Но случается, что оно заканчивается не в твою пользу.
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