Леонид Кучук: у нас с Бердыевым не одинаковые взгляды на футбол

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:1), передает корреспондент- Седьмая игра без побед, в очередной раз необязательный мяч при неплохой игре и нереализованных своих голевых моментов.- Конечно, трудно воспринимается, когда соперник забивает с одного момента. У нас есть проблемы - если в начале чемпионата удалось некоторые моменты удержать, то сейчас они проявляются. Команда на 90% обновилась, и это периодически проявляется. Причем мы знали этот розыгрыш углового "Рубином" и разбирали его, но два рикошета - и получился гол. Вроде и сами гол забили, и пенальти был. Уровень игры достаточно приличный, но надо уметь еще добиваться результата. Команда новая, футболисты притираются, все это сказывается.- А что - за три недели можно укомплектовать команду? Это нереально. Вы хотите построить дом, вам нужно 500 кирпичей, а у вас только сто. Потом 200, 300 - и что, вы построили дом? Это невозможно. Команда формируется, работает со своими слабыми и сильными сторонами. Конечно, нужно уметь бороться за результат.- Любой перерыв плохо накладывается. Иногда у нас оставалась 12 футболистов. Плюс травма Юсупова, карточка Гацкана, пришлось все изменять. Старались подтянуть команду, так как у нас были сложности по некоторым игрокам в части физической готовности. Даже ограниченным составом попытались решить эти проблемы. Но пока результата нет - либо рикошет, либо сумасшедший удар. Верного объяснения неудачам нет - уровень игры серьезный, но нужен еще результат.- Оптимизм в том, что команда старается цепляться, бороться, но к сожалению, исход получается как сегодня. Нравится, как перестраивается по ходу игры.- У нас не одинаковые взгляды на футбол. У каждого свои нюансы, особенности. Я бы сказал, что сегодня было интересно. Серьезное противостояние получилось. Но случается, что оно заканчивается не в твою пользу.