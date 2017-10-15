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Сергей Юран: играть на таком г**не, конечно, сложно

Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран прокомментировал матч 13-го тура ПФЛ против брянского "Динамо" (0:2).

"Поздравляю соперника с победой. Но играть на таком г***не, конечно, сложно", - сказал Юран.

"Зоркий" идет шестым в турнирной таблице, брянский клуб - четвертым.

Юран наш фаворит ))) На таком говне )

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Теги: Юран
Сегодня, 19:27
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