Сергей Юран: играть на таком г**не, конечно, сложно

Юран наш фаворит ))) На таком говне ) A post shared by Второй Дивизион (@2liga__) on Oct 15, 2017 at 7:45am PDT

Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран прокомментировал матч 13-го тура ПФЛ против брянского "Динамо" (0:2)."Поздравляю соперника с победой. Но играть на таком г***не, конечно, сложно", - сказал Юран."Зоркий" идет шестым в турнирной таблице, брянский клуб - четвертым.