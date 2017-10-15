Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:29
Сергей Семак: не скажу, что у нас было много супермоментов, но острота постоянно исходила от нас
Сергей Семак: не скажу, что у нас было много супермоментов, но острота постоянно исходила от нас
15:04
Борис Копейкин: на фоне "Краснодара" даже Оланаре иногда был чуть-чуть похож на футболиста (3)
Борис Копейкин: на фоне "Краснодара" даже Оланаре иногда был чуть-чуть похож на футболиста (3)
14:11
«Юсупов — это игрок для сборной» (1)
«Юсупов — это игрок для сборной» (1)
13:10
«Енисей» уходит в отрыв от «Крыльев Советов». «Оренбург» продолжает побеждать. Обзор 18-го тура первенства ФНЛ
«Енисей» уходит в отрыв от «Крыльев Советов». «Оренбург» продолжает побеждать. Обзор 18-го тура первенства ФНЛ
Сергей Юран: играть на таком г**не, конечно, сложно
Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран прокомментировал матч 13-го тура ПФЛ против брянского "Динамо" (0:2).
"Поздравляю соперника с победой. Но играть на таком г***не, конечно, сложно", - сказал Юран.
"Зоркий" идет шестым в турнирной таблице, брянский клуб - четвертым.
"Поздравляю соперника с победой. Но играть на таком г***не, конечно, сложно", - сказал Юран.
"Зоркий" идет шестым в турнирной таблице, брянский клуб - четвертым.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.