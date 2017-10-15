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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Вильярреал" обыграл "Жирону", Черышев вышел на замену
"Вильярреал" в 8-м туре чемпионата Испании на выезде обыграл "Жирону" - 2:1.
Чемпионат Испании
8 тур
"Жирона" - "Вильярреал" 1:2
Голы: Бакамбу, 9, 20, Стуани, 40
"Жирона": Ираисос, Маффео, Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Адай (Мохика, 65), Понс, Гранель (Кайоде, 46), Португес (Луис, 77), Гарсия, Стуани
"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Эрнандес, Кастильехо (Черышев, 66), Форнальс, Тригерос, Сансоне (Бакка, 56), Бакамбу (Сориано, 83)
Предупреждения: Португес, 31, Гонсалес, 59, Бакамбу, 79, Кайоде, 88, Эрнандес, 90, Стуани, 90, Бакка, 90+2
Чемпионат Испании
8 тур
"Жирона" - "Вильярреал" 1:2
Голы: Бакамбу, 9, 20, Стуани, 40
"Жирона": Ираисос, Маффео, Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Адай (Мохика, 65), Понс, Гранель (Кайоде, 46), Португес (Луис, 77), Гарсия, Стуани
"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Эрнандес, Кастильехо (Черышев, 66), Форнальс, Тригерос, Сансоне (Бакка, 56), Бакамбу (Сориано, 83)
Предупреждения: Португес, 31, Гонсалес, 59, Бакамбу, 79, Кайоде, 88, Эрнандес, 90, Стуани, 90, Бакка, 90+2
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