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"Ницца" проиграла второй матч подряд в чемпионате Франции

"Ницца" проиграла "Монпелье", потерпев второе подряд поражение в Лиге 1.

Чемпионат Франции

9 тур

"Монпелье" - "Ницца" 2:0

Голы: Сессеньон, 55, Мбенза, 74

"Монпелье": Леком, Агилар, Мукиэле, Хилтон, Конгре, Руссийон, Лан, Скири, Сессеньон (Самбья, 72), Нинга (Мбенза, 71), Камара (Сио, 79)

"Ницца": Кардинал, Суке, Жалле, Бонфим, Маршан, Козьелло (Менди, 66), Сент-Максимен (Срарфи, 79), Сери, Лис-Мелу (Маю, 78), Балотелли, Плеа

Предупреждения: Бонфим, 33, Руссийон, 61, Мбенза, 76, Хилтон, 87
Теги: Ницца Монпелье
Сегодня, 20:02
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