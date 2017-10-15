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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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«Енисей» уходит в отрыв от «Крыльев Советов». «Оренбург» продолжает побеждать. Обзор 18-го тура первенства ФНЛ
"Ницца" проиграла второй матч подряд в чемпионате Франции
"Ницца" проиграла "Монпелье", потерпев второе подряд поражение в Лиге 1.
Чемпионат Франции
9 тур
"Монпелье" - "Ницца" 2:0
Голы: Сессеньон, 55, Мбенза, 74
"Монпелье": Леком, Агилар, Мукиэле, Хилтон, Конгре, Руссийон, Лан, Скири, Сессеньон (Самбья, 72), Нинга (Мбенза, 71), Камара (Сио, 79)
"Ницца": Кардинал, Суке, Жалле, Бонфим, Маршан, Козьелло (Менди, 66), Сент-Максимен (Срарфи, 79), Сери, Лис-Мелу (Маю, 78), Балотелли, Плеа
Предупреждения: Бонфим, 33, Руссийон, 61, Мбенза, 76, Хилтон, 87
Чемпионат Франции
9 тур
"Монпелье" - "Ницца" 2:0
Голы: Сессеньон, 55, Мбенза, 74
"Монпелье": Леком, Агилар, Мукиэле, Хилтон, Конгре, Руссийон, Лан, Скири, Сессеньон (Самбья, 72), Нинга (Мбенза, 71), Камара (Сио, 79)
"Ницца": Кардинал, Суке, Жалле, Бонфим, Маршан, Козьелло (Менди, 66), Сент-Максимен (Срарфи, 79), Сери, Лис-Мелу (Маю, 78), Балотелли, Плеа
Предупреждения: Бонфим, 33, Руссийон, 61, Мбенза, 76, Хилтон, 87
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