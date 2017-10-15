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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Саутгемптон" и "Ньюкасл" забили по два гола
В матче 8-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" и "Ньюкасл" сыграли вничью.
Чемпионат Англии
8 тур
"Саутгемптон" - "Ньюкасл Юнайтед" 2:2
Голы: Хэйден, 20, Габбьядини, 49, Перес, 51, Габбьядини, 75 (пен.)
"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Йосида, Дейк, Бертранд, Тадич, Ромеу (Дэвис, 67), Редмонд (Буфаль, 57), Лемина, Лонг (Остин, 82), Габбьядини
"Ньюкасл Юнайтед": Эллиотт, Лежён, Ласcеллс, Манкильо, Йедлин, Ритчи, Атсу (Мёрфи, 82), Хэйден, Шелви, Перес (Мерино, 63), Хоселу (Гейл, 68)
Предупреждения: Йедлин, 40, Габбьядини, 77, Хэйден, 79
Чемпионат Англии
8 тур
"Саутгемптон" - "Ньюкасл Юнайтед" 2:2
Голы: Хэйден, 20, Габбьядини, 49, Перес, 51, Габбьядини, 75 (пен.)
"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Йосида, Дейк, Бертранд, Тадич, Ромеу (Дэвис, 67), Редмонд (Буфаль, 57), Лемина, Лонг (Остин, 82), Габбьядини
"Ньюкасл Юнайтед": Эллиотт, Лежён, Ласcеллс, Манкильо, Йедлин, Ритчи, Атсу (Мёрфи, 82), Хэйден, Шелви, Перес (Мерино, 63), Хоселу (Гейл, 68)
Предупреждения: Йедлин, 40, Габбьядини, 77, Хэйден, 79
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