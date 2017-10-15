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"Саутгемптон" и "Ньюкасл" забили по два гола

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" и "Ньюкасл" сыграли вничью.

Чемпионат Англии

8 тур

"Саутгемптон" - "Ньюкасл Юнайтед" 2:2

Голы: Хэйден, 20, Габбьядини, 49, Перес, 51, Габбьядини, 75 (пен.)

"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Йосида, Дейк, Бертранд, Тадич, Ромеу (Дэвис, 67), Редмонд (Буфаль, 57), Лемина, Лонг (Остин, 82), Габбьядини

"Ньюкасл Юнайтед": Эллиотт, Лежён, Ласcеллс, Манкильо, Йедлин, Ритчи, Атсу (Мёрфи, 82), Хэйден, Шелви, Перес (Мерино, 63), Хоселу (Гейл, 68)

Предупреждения: Йедлин, 40, Габбьядини, 77, Хэйден, 79
Теги: Саутгемптон Ньюкасл
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