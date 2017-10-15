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Супруга Лионеля Месси подтвердила свою беременность

Супруга нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Роккуццо подтвердила свою беременность.

29-летняя девушка разместила в инстаграме фотографию с мужек и двумя сыновями, подписав ее: "Семья из пяти человек".

30-летний форвард станет отцом в третий раз.

Familia de 5?????????? #blessed

A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on

Теги: Месси
Сегодня, 20:28
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