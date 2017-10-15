Супруга Лионеля Месси подтвердила свою беременность

Familia de 5?????????? #blessed A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Oct 15, 2017 at 7:02am PDT

Супруга нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Роккуццо подтвердила свою беременность.29-летняя девушка разместила в инстаграме фотографию с мужек и двумя сыновями, подписав ее: "Семья из пяти человек".30-летний форвард станет отцом в третий раз.