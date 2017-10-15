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Владимир Габулов: стадион "Зенита" бешеный, но поле нужно чуть доработать (видео)

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов прокомментировал победу над "Зенитом" (1:0), рассказал о пропущенных мячах, затягивании времени и стадионе "Санкт-Петербург", передаёт корреспондент Rusfootball.info.



- Конечно, непростой матч. С лидером чемпионата играли. К тому же, "Зенит" не проигрывал давно. Подготовились, играли в свою игру, поймали соперника на контратаке. Выдержали в обороне.

- После забитого гола вы активно жестикулировали руками. Показывали партнерам, чтобы они чуть медленнее возвращались на свою половину?

- Да. Вы догадливый. Чтобы быстро не радовались, немного медленнее.

- "Зенит" забил два гола с офсайда...

- Мы шутили насчет этого. Пропустили два раза, но выиграли 1:0. Здесь есть доля везения. Если "Зенит" забивает с нарушением правила, значит гола не было. Как вы заметили, судья показывал офсайд. Я еще не видел повтора.

- Как вам атмосфера?

- Наверное, лучшая в России. Чаша стадиона уютная. Конечно, стадион бешенный. Но над полем нужно чуть-чуть поработать.
Теги: Габулов Арсенал Тула Зенит Rвидео
Вчера, 21:51
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(5)
№2 Написал: Кир Мяс (Вчера, 22:08) #
  • -2
  •  (8)

там не только поле, но и не только чуть надо доработать
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Realist2000 (Вчера, 21:52) #
  • +1
  •  (5)

Конечно,когда твоя команда побеждает.
Регистрация: 20.03.2017
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