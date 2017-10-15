Владимир Габулов: стадион "Зенита" бешеный, но поле нужно чуть доработать (видео)

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов прокомментировал победу над "Зенитом" (1:0), рассказал о пропущенных мячах, затягивании времени и стадионе "Санкт-Петербург", передаёт корреспондент- Конечно, непростой матч. С лидером чемпионата играли. К тому же, "Зенит" не проигрывал давно. Подготовились, играли в свою игру, поймали соперника на контратаке. Выдержали в обороне.- Да. Вы догадливый. Чтобы быстро не радовались, немного медленнее.- Мы шутили насчет этого. Пропустили два раза, но выиграли 1:0. Здесь есть доля везения. Если "Зенит" забивает с нарушением правила, значит гола не было. Как вы заметили, судья показывал офсайд. Я еще не видел повтора.- Наверное, лучшая в России. Чаша стадиона уютная. Конечно, стадион бешенный. Но над полем нужно чуть-чуть поработать.