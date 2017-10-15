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Артем Дзюба: я не общаюсь с прессой

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о матче против тульского "Арсенала" (0:1).

- Артем, можно несколько вопросов?

- Я не общаюсь с прессой, - передает слова Дзюбы "Советский спорт в Санкт-Петербурге".
Теги: Дзюба Зенит Арсенал Тула
Вчера, 23:01
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№10 Написал: interested (Сегодня, 00:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вошёл в разум Артём.
Регистрация: 18.10.2013
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:13) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну вот и пообщался с прессой.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Hitman (Вчера, 23:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
кудесник кожаной сферы флейты joy
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: следующий (Вчера, 23:41) #
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Болеет за:
«Челси»
Артем наконец понял поговорку.
Дурака нельзя отличить от умного, когда дурак молчит.
Регистрация: 14.12.2012
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Вчера, 23:22) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Я не общаюсь с прессой, - передает слова Дзюбы "
Да с мозгами своими ты не общаешься,,, БЕЗДАРЬ!!!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№5 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 23:16) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
журналистишки stuck_out_tongue_closed_eyes


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:08) #
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  •  (11)

игрочища
Регистрация: 20.04.2016
№3 Написал: Ахилл Ульяновск (Вчера, 23:07) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
А кому ты нужен...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Вчера, 23:07) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Пирожок или пончик?


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№1 Написал: fd65 (Вчера, 23:03) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Психанул....., игрочишка.....))))))
Регистрация: 3.12.2016
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